In Weinstadt-Endersbach formiert sich Widerstand gegen Tech-Milliardär Elon Musk. Rund 50 Demonstranten protestierten am Samstag vor einem Tesla-Autohaus.

Jörg Breithut 12.04.2025 - 17:50 Uhr

Ihre Unmut über Tech-Milliardär Elon Musk haben Demonstranten am Samstag bei einer Protestaktion in Weinstadt-Endersbach im Rems-Murr-Kreis geäußert. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten am Nachmittag etwa eine Stunde lang vor einem Tesla-Autohaus gegen die Politik des US-Unternehmers protestiert.