Rems-Murr-Kreis Immer dieses Gemecker auf dem Kappelberg
Der Ziegenauftrieb mit Goiser Heiner Negele führt bei schönstem Frühlingswetter von Rommelshausen auf den Fellbacher Hausberg. Dort gibt’s Infos zum Naturschutz – und Ziegenwürstchen.
Der Ziegenauftrieb mit Goiser Heiner Negele führt bei schönstem Frühlingswetter von Rommelshausen auf den Fellbacher Hausberg. Dort gibt’s Infos zum Naturschutz – und Ziegenwürstchen.
Die Älteren werden sich vielleicht noch an Wolfgang Ambros’ Kult-Musical „Der Watzmann ruft“ vor 52 Jahren erinnern, in dem es lautstark hieß: „I muaß aufi, aufi aufn Berg!“ Am Samstag geht es von Kernen aus auch aufi – allerdings nicht auf den Gipfel der etwa 240 Kilometer entfernten Berchtesgadener Alpen, sondern nicht ganz so steil auf den Fellbacher Kappelberg.