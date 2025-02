An den Folgen der Starkregen-Katastrophe Anfang Juni vergangenen Jahres haben viele Menschen im östlichen Rems-Murr-Kreis immer noch zu knabbern. Keller und Erdgeschosse wurden durch die Flut im Wieslauftal überschwemmt, Autos von der Strömung mitgerissen, zahlreiche Existenzen wurden zerstört, Kunststoff-Fußballplätze zerfetzt und Straßen aufgerissen. Und auch der Schienenstrang wurde unterspült oder gar weggerissen.

Das betraf die Wieslauftalbahn, die im öffentlichen Personennahverkehr den Bereich zwischen Schorndorf und Rudersberg-Nord verknüpft. Der Schotter wurde weggespült, die Schienen verschlammt, alle sechs Fahrzeuge waren vollgelaufen und voller Schlamm. Der Zugverkehr des „Wiesels“, wie es gerne genannt wird, musste eingestellt werden, stattdessen waren Ersatzbusse im Einsatz.

Wassermassen beschädigen die Schienen

Aber auch die Fortsetzung der Strecke den Berg hinauf bis Welzheim, also die Schwäbische Waldbahn, wurde durch die Wassermassen so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass im Sommer und Herbst keine Fahrten auf der denkmalgeschützten Strecke hinauf in den Welzheimer Wald möglich waren.

Das Stuttgarter Innenministerium bezifferte die Schadenshöhe kurz vor Weihnachten in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion bei der Wieslauftalbahn auf rund fünf Millionen Euro. Bei der Schwäbischen Waldbahn seien es etwa 3,5 Millionen Euro.

Immerhin, beim Wiesel ist Land in Sicht. Zumindest zwischen Schorndorf und dem Stadtteil Miedelsbach sollen bis Ende des ersten Quartals, also Ende März 2025, wieder Züge aufs Gleis gesetzt werden, hieß es vor einigen Wochen aus dem Rems-Murr-Landratsamt mit Sitz in Waiblingen. Die Reparaturarbeiten an der restlichen Strecke dauern allerdings noch. Wenn alles glattläuft, könnten die täglich rund 4000 Fahrgäste dann Ende 2025 wieder wie gewohnt mit dem Wiesel bis Rudersberg-Nord unterwegs sein.

Erfreuliches lässt nun auch das Rathaus Welzheim in Sachen Tourismusbahn verlauten. „Wir halten an der Hoffnung fest, dass bald wieder das Dampfen und Pfeifen der Waldbahn zu hören sein wird“, erklärt Mareike Schmidt, Marketingverantwortliche der Waldbahn. Ihre konkrete frohe Botschaft: Die Wiederaufnahme des Fahrbetriebs ist für die Saison 2026 vorgesehen. Schmidt: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Strecke.“

Arbeit an der Zukunft der Waldbahn

Diese erfreulichen Nachrichten konnten die Vertreter der Stadt Welzheim auch kürzlich auf der Stuttgarter Messe CMT verkünden, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, die heuer 260 000 Besucher anlockte. Trotz der erheblichen Schäden, die die Schwäbische-Waldbahn-Strecke durch das Unwetter im Juni 2024 erlitten hat, präsentierte sich die Waldbahn auf der Messe mit einem klaren Signal: „Es war uns wichtig, auf der Messe zu zeigen, dass wir auch in schwierigen Zeiten weiter an der Zukunft der Waldbahn arbeiten“, betont die Marketingfrau.

Die Verantwortlichen machen somit klar: Die Schwäbische Waldbahn ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil des Welzheimer Tourismus. Mareike Schmidt: „Die Waldbahn stärkt nicht nur die Attraktivität unserer Region, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle in der lokalen Wirtschaft.“