 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Kein Baustart seit zehn Jahren: „Ikone“-Projekt am Neckar verschiebt sich erneut

Renaturierung Kein Baustart seit zehn Jahren: „Ikone“-Projekt am Neckar verschiebt sich erneut

Renaturierung: Kein Baustart seit zehn Jahren: „Ikone“-Projekt am Neckar verschiebt sich erneut
1
Vom Neckar soll es beim „Ikone“-Projekt eine Verbindung in die Auwiesen geben. Foto: Iris Frey

Vor genau zehn Jahren ist das „Ikone“-Projekt am Neckar gestartet. Nun kann die Umsetzung wieder nicht beginnen. Das sind die Gründe.

Lokales: Iris Frey (if)

In den Wagrainäckern nördlich der Golf Driving Range beim Stuttgart-Cannstatter Ruderclub ist bereits vor zehn Jahren ein Renaturierungsprojekt mit dem Namen „Ikone“ geplant worden, der für „Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet“ steht. Das Projekt ist Teil des Masterplans „Erlebnisraum Neckar“ der Stadt Stuttgart. Nun verzögert es sich erneut.

 

Im Herbst 2016 war das Projekt erstmals im Bezirksbeirat Mühlhausen vorgestellt worden. Zuletzt gab es Probleme, weil noch zwei Grundstücke gekauft werden mussten und es weitere Anforderungen der Naturschutzbehörde gab. So mussten auch Eidechsen umgesiedelt werden.

Das Projekt soll die Artenvielfalt fördern. Dabei sollen Flach- und Tiefenwasserzonen geschaffen werden, Schilfzonen, Sträucher und Bäume, Totholz, Stauden und Übergangsbereiche von Land und Wasser sowie eine Steilwand und trockenere Böschungsbereiche. Auch soll ein Verbindungskanal vom Neckar in das Feuchtgebiet der Auwiesen geschaffen werden.

Peter Pätzold (links) und Ralf Bohlmann im Mai 2018 an den Auwiesen. (Archivbild) Foto: Uli Nagel

Doch nun verschiebt sich alles auf unbestimmte Zeit. Zuletzt sollten archäologische und Bodenuntersuchungen kurz vor Baubeginn, nämlich 2027, erfolgen und die Genehmigungsunterlagen einst im ersten Halbjahr 2025 eingereicht werden.

Die Bauzeit wurde damals auf zwei Jahre veranschlagt und die Kosten mit rund sechs Millionen Euro angegeben. 2019 war noch von 4,2 Millionen Euro Baukosten ausgegangen worden.

Bezirksvorsteher informiert: Die Planung ruht derzeit

Doch Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann erklärte nun im Bezirksbeirat Mühlhausen, dass aufgrund einer Gesetzesänderung bei der Förderung des Projekts nun der Bund zuständig sei. Die Planung ruhe deshalb, bis die Förderung durch den Bund geklärt sei. Die Stadt wollte für das Projekt auch Mittel des Landes Baden-Württemberg beantragen. Auch der Verband Region Stuttgart will das Projekt im Zuge des Landschaftsparks Neckar fördern.

Weitere Themen

Stuttgart-Vaihingen: Mann nutzt mehrfach die Notbremse – S-Bahn kann nicht losfahren

Stuttgart-Vaihingen Mann nutzt mehrfach die Notbremse – S-Bahn kann nicht losfahren

Ein Unbekannter nutzt in einer S-Bahn in Stuttgart-Vaihingen offenbar mehrfach die Notbremse und sorgt dafür, dass die Bahn nicht losfahren kann. Die Bundespolizei sucht Zeugen.
Von Annika Mayer
Zwei Vorfälle in Stuttgart: Stromkabel auf Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Vorfälle in Stuttgart Stromkabel auf Baustelle gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Gleich zwei Mal wurden auf Stuttgarter Baustellen Stromkabel im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Von Annika Mayer
Schlägerei im Milaneo Stuttgart: Familien schlagen wegen Nichtigkeit aufeinander ein

Stuttgarter Polizei ermittelt Familien schlagen im Milaneo aufeinander ein – wegen einer Nichtigkeit

Im Milaneo gehen in einem Gastronomiebetrieb im zweiten Stock zwei Familien aufeinander los. Anlass war eine Nichtigkeit, sagt die Polizei.
Von Sascha Maier
Ministerium startet Beteiligung: „Es geht um das Wie“ – Dialog über Flüchtlinge in Stuttgart beginnt

Ministerium startet Beteiligung „Es geht um das Wie“ – Dialog über Flüchtlinge in Stuttgart beginnt

Im Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf entsteht eine große Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Die Frage ist: Wie kann die Lea gut geplant und betrieben werden?
Von Konstantin Schwarz
Haushaltsmisere in Stuttgart: OB-Büroleiter: Stadt könnte theoretisch mehr als 500 Stellen streichen

Haushaltsmisere in Stuttgart OB-Büroleiter: Stadt könnte theoretisch mehr als 500 Stellen streichen

Der Druck wächst, bis 2031 soll die Landeshauptstadt 700 Millionen Euro einsparen. Damit stehen nicht mehr nur weitere freiwillige Leistungen zur Debatte.
Von Konstantin Schwarz
Ostermarsch in Stuttgart: Manche kämpfen seit 50 Jahren für Frieden

Ostermarsch in Stuttgart Manche kämpfen seit 50 Jahren für Frieden

Beim Ostermarsch am 4. April in Stuttgart demonstrieren voraussichtlich Hunderte gegen Kriege. Früher waren vor allem „Grauhaarige“ dabei, nun rechnet man mit vielen Jungen.
Von Julia Bosch
Bombenentschärfung in Stuttgart: Gemeinsam gegen das dunkle Erbe

Bombenentschärfung in Stuttgart Gemeinsam gegen das dunkle Erbe

Einsätze wie die Evakuierung und Entschärfung in Hoffeld machen deutlich: Zusammenhalt zeigt sich im Kleinen – und ist etwas Großes, meint unsere Polizeireporterin Christine Bilger.
Von Christine Bilger
Einziges Stuttgarter Windrad: Grüner Heiner in Stuttgart – Windrad wird nachts zum Lärmschutz gedrosselt

Einziges Stuttgarter Windrad Grüner Heiner in Stuttgart – Windrad wird nachts zum Lärmschutz gedrosselt

Seit 2002 wird eine größere Anlage bei Weilimdorf geplant – bis Ende 2028 soll sie stehen. Zum Schutz von Mensch und Tier müssen die Betreiber auf 13 Prozent Stromertrag verzichten.
Von Thomas Faltin
Sprengkörper in Stuttgart-Degerloch: So lief die Bomben-Entschärfung im Hospitalwald

Sprengkörper in Stuttgart-Degerloch So lief die Bomben-Entschärfung im Hospitalwald

Bombenfund im Hospitalwald: Eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgte in Stuttgart-Degerloch für Aufregung. Wie die Entschärfung lief.
Von Janina Link
Konzerte in Stuttgart: Klartext von Alt-OB Schuster: Plädoyer für Neubau der Schleyerhalle

Konzerte in Stuttgart Klartext von Alt-OB Schuster: Plädoyer für Neubau der Schleyerhalle

Sonst hält er sich zurück. Aber nun hat sich Wolfgang Schuster mit Vehemenz in die Lokalpolitik eingemischt. In einer Rede hat er gemahnt, bei dem Projekt endlich zu handeln.
Von Frank Rothfuß
Weitere Artikel zu Stuttgart Stuttgart-Hofen
 
 