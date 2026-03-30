In den Wagrainäckern nördlich der Golf Driving Range beim Stuttgart-Cannstatter Ruderclub ist bereits vor zehn Jahren ein Renaturierungsprojekt mit dem Namen „Ikone“ geplant worden, der für „Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet“ steht. Das Projekt ist Teil des Masterplans „Erlebnisraum Neckar“ der Stadt Stuttgart. Nun verzögert es sich erneut.

Im Herbst 2016 war das Projekt erstmals im Bezirksbeirat Mühlhausen vorgestellt worden. Zuletzt gab es Probleme, weil noch zwei Grundstücke gekauft werden mussten und es weitere Anforderungen der Naturschutzbehörde gab. So mussten auch Eidechsen umgesiedelt werden.

Das Projekt soll die Artenvielfalt fördern. Dabei sollen Flach- und Tiefenwasserzonen geschaffen werden, Schilfzonen, Sträucher und Bäume, Totholz, Stauden und Übergangsbereiche von Land und Wasser sowie eine Steilwand und trockenere Böschungsbereiche. Auch soll ein Verbindungskanal vom Neckar in das Feuchtgebiet der Auwiesen geschaffen werden.

Peter Pätzold (links) und Ralf Bohlmann im Mai 2018 an den Auwiesen. (Archivbild) Foto: Uli Nagel

Doch nun verschiebt sich alles auf unbestimmte Zeit. Zuletzt sollten archäologische und Bodenuntersuchungen kurz vor Baubeginn, nämlich 2027, erfolgen und die Genehmigungsunterlagen einst im ersten Halbjahr 2025 eingereicht werden.

Die Bauzeit wurde damals auf zwei Jahre veranschlagt und die Kosten mit rund sechs Millionen Euro angegeben. 2019 war noch von 4,2 Millionen Euro Baukosten ausgegangen worden.

Bezirksvorsteher informiert: Die Planung ruht derzeit

Doch Bezirksvorsteher Ralf Bohlmann erklärte nun im Bezirksbeirat Mühlhausen, dass aufgrund einer Gesetzesänderung bei der Förderung des Projekts nun der Bund zuständig sei. Die Planung ruhe deshalb, bis die Förderung durch den Bund geklärt sei. Die Stadt wollte für das Projekt auch Mittel des Landes Baden-Württemberg beantragen. Auch der Verband Region Stuttgart will das Projekt im Zuge des Landschaftsparks Neckar fördern.