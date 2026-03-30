Renaturierung Kein Baustart seit zehn Jahren: „Ikone“-Projekt am Neckar verschiebt sich erneut
Vor genau zehn Jahren ist das „Ikone“-Projekt am Neckar gestartet. Nun kann die Umsetzung wieder nicht beginnen. Das sind die Gründe.
Vor genau zehn Jahren ist das „Ikone“-Projekt am Neckar gestartet. Nun kann die Umsetzung wieder nicht beginnen. Das sind die Gründe.
In den Wagrainäckern nördlich der Golf Driving Range beim Stuttgart-Cannstatter Ruderclub ist bereits vor zehn Jahren ein Renaturierungsprojekt mit dem Namen „Ikone“ geplant worden, der für „Integrierende Konzeption Neckar-Einzugsgebiet“ steht. Das Projekt ist Teil des Masterplans „Erlebnisraum Neckar“ der Stadt Stuttgart. Nun verzögert es sich erneut.