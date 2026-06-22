Die Rentenkommission spricht zwar nicht explizit von einer Rente mit 70. Doch ihre Vorschläge könnten in der Tat dazu führen.
22.06.2026 - 07:35 Uhr
Nach den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen der Rentenkommission soll das Renteneintrittsalter langfristig steigen. Entscheidend wäre demnach nicht ein festes Datum, sondern die Entwicklung der Lebenserwartung. Auf Basis aktueller Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes lässt sich abschätzen, welche Jahrgänge von einer Rente mit 70 betroffen sein könnten.