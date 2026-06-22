Die Rentenkommission spricht zwar nicht explizit von einer Rente mit 70. Doch ihre Vorschläge könnten in der Tat dazu führen.

Nach den bisher bekannt gewordenen Vorschlägen der Rentenkommission soll das Renteneintrittsalter langfristig steigen. Entscheidend wäre demnach nicht ein festes Datum, sondern die Entwicklung der Lebenserwartung. Auf Basis aktueller Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamtes lässt sich abschätzen, welche Jahrgänge von einer Rente mit 70 betroffen sein könnten.

Nach den Berichten über die Empfehlungen der Rentenkommission soll das Renteneintrittsalter nach 2031 schrittweise an die Lebenserwartung gekoppelt werden. Die bereits beschlossene Anhebung auf 67 Jahre wäre dann abgeschlossen. Danach könnte die Regelaltersgrenze weiter steigen, allerdings nur langsam und nicht automatisch sofort auf 70 Jahre.

Wie sich die Rente mit 70 berechnen lässt

Die Kommission spricht sich offenbar für ein Zwei-zu-eins-Modell aus. Die Grundidee: Wenn die Lebenserwartung steigt, soll ein Teil dieser zusätzlichen Lebenszeit in längere Erwerbsarbeit fließen, ein anderer Teil in längeren Ruhestand. Vereinfacht gesagt würden zwei Drittel der zusätzlich gewonnenen Lebenserwartung auf längere Arbeit entfallen, ein Drittel auf längeren Rentenbezug.

Für eine Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 auf 70 Jahre wären drei zusätzliche Arbeitsjahre nötig. Wenn zwei Drittel der steigenden Lebenserwartung auf längere Arbeit entfallen, müsste die durchschnittliche Lebenserwartung dafür rechnerisch um rund 4,5 Jahre steigen.

Diese Rechnung ist keine offizielle Prognose. Sie zeigt aber, wann eine Rente mit 70 nach der Logik des diskutierten Modells ungefähr möglich wäre.

Moderate Variante: Rente mit 70 etwa für Jahrgang 2003 oder 2004

In der moderaten Variante der 15. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung steigt die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt deutlich. Für Männer erhöht sie sich von 79,9 Jahren im Jahr 2030 auf 84,6 Jahre im Jahr 2070. Für Frauen steigt sie im selben Zeitraum von 84,4 auf 88,2 Jahre.

Bildet man daraus einen einfachen Durchschnitt, liegt die Lebenserwartung 2030 bei rund 82,2 Jahren und 2070 bei rund 86,4 Jahren. Das ist ein Anstieg um gut 4,2 Jahre. Für die vollständige Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 auf 70 Jahre wären nach der Zwei-zu-eins-Logik aber etwa 4,5 Jahre zusätzliche Lebenserwartung nötig.

Setzt man die Entwicklung über 2070 hinaus vorsichtig fort, würde die Schwelle zur Rente mit 70 ungefähr Anfang bis Mitte der 2070er-Jahre erreicht. Wer dann mit 70 regulär in Rente ginge, wäre etwa 2003 oder 2004 geboren.

Nach dieser Modellrechnung wäre also vor allem der Jahrgang 2003 oder 2004 der erste, für den eine Regelaltersgrenze von 70 Jahren möglich wäre. Für ältere Jahrgänge läge das rechnerische Rentenalter darunter.

Hohe Variante: Rente mit 70 schon für Jahrgang Anfang der 1990er möglich

Anders sieht es aus, wenn die Lebenserwartung stärker steigt. In der hohen Variante des Statistischen Bundesamts liegt die durchschnittliche Lebenserwartung 2070 bei 86,4 Jahren für Männer und 90,1 Jahren für Frauen. Der einfache Durchschnitt würde damit auf gut 88 Jahre steigen.

In diesem Szenario wäre der für die Rente mit 70 nötige Anstieg der Lebenserwartung deutlich früher erreicht. Nach einer linearen Modellrechnung könnte die Schwelle ungefähr Anfang der 2060er-Jahre überschritten werden.

Das hieße: Die ersten Jahrgänge mit einer rechnerischen Rente mit 70 könnten dann etwa Anfang der 1990er-Jahre geboren sein, grob um 1991 oder 1992.

Diese Variante setzt aber voraus, dass die Lebenserwartung stärker steigt als in der mittleren Annahme. Sie ist deshalb eher ein oberes Szenario.

Niedrige Variante: Rente mit 70 vor 2070 nicht erreicht

In der niedrigen Variante steigt die Lebenserwartung langsamer. Für Männer läge sie 2070 bei 82,6 Jahren, für Frauen bei 86,1 Jahren. Im einfachen Durchschnitt wären das rund 84,4 Jahre.

Das reicht nach der Zwei-zu-eins-Logik nicht aus, um bis 2070 eine Regelaltersgrenze von 70 Jahren zu erreichen. Das Renteneintrittsalter würde zwar steigen, aber rechnerisch eher in Richtung 69 Jahre gehen. Eine Rente mit 70 wäre in diesem Szenario vor 2070 nicht erreicht.

Für eine seriöse Jahrgangsprognose reicht diese Variante deshalb nur eingeschränkt. Klar ist lediglich: Bei einem niedrigen Anstieg der Lebenserwartung wären voraussichtlich keine Jahrgänge betroffen, die vor 2000 geboren wurden. Die Rente mit 70 würde dann deutlich später kommen – möglicherweise erst für Jahrgänge ab den 2020er- oder 2030er-Jahren. Das wäre aber bereits eine Fortschreibung über den Zeitraum der offiziellen Bevölkerungsvorausberechnung hinaus.

Welche Jahrgänge wären betroffen?

Aus den drei Varianten ergibt sich eine große Spanne. Nach der moderaten Variante wäre die Rente mit 70 ungefähr für die Jahrgänge 2003 oder 2004 möglich. Bei stark steigender Lebenserwartung könnte sie schon Jahrgänge Anfang der 1990er-Jahre treffen. Bei schwächerer Entwicklung wäre die Schwelle dagegen bis 2070 noch nicht erreicht.

Die folgende Übersicht zeigt die grobe Modellrechnung:

Variante der Lebenserwartung Wann wäre Rente mit 70 rechnerisch möglich? Möglicher erster betroffener Jahrgang Niedriger Anstieg nicht vor 2070 eher nach 2000, möglicherweise deutlich später Moderater Anstieg etwa 2073/2074 etwa 2003/2004 Hoher Anstieg etwa Anfang der 2060er-Jahre etwa 1991/1992

Die Spanne ist groß, weil schon kleine Unterschiede bei der Lebenserwartung über Jahrzehnte erhebliche Auswirkungen auf das Renteneintrittsalter haben können.

Warum das nur eine Modellrechnung ist

Entscheidend ist: Die Rente mit 70 ist derzeit nicht beschlossen. Die Rentenkommission gibt Empfehlungen ab. Erst die Bundesregierung müsste daraus konkrete Gesetzesvorschläge machen, anschließend müsste der Bundestag entscheiden.

Hinzu kommt, dass die konkrete Ausgestaltung politisch offen ist. Möglich wären Übergangsregeln, Vertrauensschutz für ältere Jahrgänge oder Korrekturen, wenn sich Lebenserwartung, Arbeitsmarkt oder Gesundheitslage anders entwickeln als angenommen.

Außerdem ist die durchschnittliche Lebenserwartung nur ein statistischer Wert. Sie sagt wenig darüber aus, wie lange Menschen in körperlich oder psychisch belastenden Berufen tatsächlich arbeiten können. Genau daran dürfte sich die politische Debatte entzünden.