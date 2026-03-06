Gute Nachrichten für Millionen Rentner: Ihre Bezüge steigen im Sommer mehr als gedacht und stärker als die Inflation. Und doch: Viele Senioren sind auf Grundsicherung angewiesen.
06.03.2026 - 12:29 Uhr
Die Bezüge für die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland steigen zum 1. Juli um 4,24 Prozent. Das hat das Bundesarbeitsministerium in Berlin mitgeteilt. Nach der aktuellen Berechnung aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamtes und der Rentenversicherung steigen die Renten damit deutlich stärker, als noch im Herbst prognostiziert.