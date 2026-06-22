Rentenkommission Vorschlag für Minijob-Aus: Handel und Gastronomie laufen Sturm
Die Rentenkommission empfiehlt, geringfügige Beschäftigung weitgehend abzuschaffen. Der Handel und die Gastronomie im Südwesten warnen vor „katastropalen“ Auswirkungen.
Die Rentenkommission empfiehlt, geringfügige Beschäftigung weitgehend abzuschaffen. Der Handel und die Gastronomie im Südwesten warnen vor „katastropalen“ Auswirkungen.
Erst die Reform der Krankenversicherungen – dann die Rentenkommission: Wenn die Regierung die aktuell bekannten Pläne und Vorschläge umsetzt, werden Minijobs praktisch bedeutungslos. Geringfügige Beschäftigung ist für viele Frauen mit Kindern, Rentner und Studenten eine wichtige Quelle zur Alltagsfinanzierung – Unternehmen federn damit Spitzenzeiten ab und können einen Teil des Personals günstiger beschäftigen. Beides würde massiv eingeschränkt.