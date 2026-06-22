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  4. Vorschlag für Minijob-Aus: Handel und Gastronomie laufen Sturm

Rentenkommission Vorschlag für Minijob-Aus: Handel und Gastronomie laufen Sturm

Rentenkommission: Vorschlag für Minijob-Aus: Handel und Gastronomie laufen Sturm
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Im Handel sind vor allem Frauen als Minijobberinnen tätig – viele würde eine Beseitigung der Beschäftigungsform hart treffen. Foto: imago/Westend61

Die Rentenkommission empfiehlt, geringfügige Beschäftigung weitgehend abzuschaffen. Der Handel und die Gastronomie im Südwesten warnen vor „katastropalen“ Auswirkungen.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Erst die Reform der Krankenversicherungen – dann die Rentenkommission: Wenn die Regierung die aktuell bekannten Pläne und Vorschläge umsetzt, werden Minijobs praktisch bedeutungslos. Geringfügige Beschäftigung ist für viele Frauen mit Kindern, Rentner und Studenten eine wichtige Quelle zur Alltagsfinanzierung – Unternehmen federn damit Spitzenzeiten ‌ab und können einen Teil des Personals günstiger beschäftigen. Beides würde massiv eingeschränkt.

 

Nach übereinstimmenden Medienberichten schlägt die Rentenkommission vor, Minijobs – außer für Schülerinnen und Schüler – zu beseitigen. Arbeitsmarktpolitisches Ziel ist es, Betroffene zu mehr sozialversicherungspflichtiger Arbeit zu bewegen. Minijobber entrichten bisher für Einkünfte von bis zu 603 Euro im Monat weder Steuern noch Sozialabgaben, während Arbeitgeber pauschale Abgaben und Steuern zahlen.

„Negative Beschäftigungswirkung ausgerechnet bei Frauen“

Darüber hinaus ist im Stabilisierungsgesetz für die Krankenversicherungen vorgesehen, den pauschalen Arbeitgeberbeitrag bei Minijobs auf den allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent anzuheben. Dadurch entstehen den Arbeitgebern jährlich Mehrbelastungen von 2,3 Milliarden Euro.

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Der Handelsverband HDE sieht eine Gefahr für Hunderttausende Jobs. Bundesweit gibt es im Einzelhandel 800.000 Minijobs. Allein der baden-württembergische Handel habe mindestens 80.000, schätzt Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Verbandes im Land. Sie prophezeit eine „negative Beschäftigungswirkung ausgerechnet bei Frauen“. Denn bisher seien Minijobs oftmals ein Zuverdienst für Familien, in denen Frauen nicht in größerem Umfang arbeiten könnten, weil sie das Familienleben managen müssten. „Was sollen diese Frauen denn machen? Dann kriegen sie eben keinen Job“, sorgt sich Hagmann. Teilzeit werde insgesamt auch unattraktiver gemacht. „Ich versteh das wirklich nicht.“

„Politik will hier schon lange die Axt anlegen“

Schon mit der Gesundheitsreform werde die geringfügige Beschäftigung „durch die Hintertür“ beseitigt. „Wir sind fassungslos, dass die Minijobs so verteuert werden – dass die Politik hier schon lange die Axt anlegen will, ist uns klar, aber es ist völlig abwegig aus unserer Sicht, das zum jetzigen Zeitpunkt zu machen.“ Kein größerer Betrieb komme ohne Minijobs aus. „Im Handel stecken wir in einer Riesenkrise, wo wir dieses Flexibilitätsinstrument auch wirklich brauchen – wir können jetzt nicht wahllos Personal einstellen, sondern benötigen die Leute am Donnerstag, Freitag und Samstag, wenn die Menschen noch in die Innenstädte kommen.“ „Man kann doch keine Reform auf dem Rücken weniger Branchen machen“, empört sich die Hauptgeschäftsführerin. Wie andere Verbandsführer hat sie gerade erst die darüber entscheidenden Politiker angeschrieben und auf die Nachteile verwiesen – wohl mit fraglichen Aussichten.

„Geringfügig Beschäftigte im Gastgewerbe unverzichtbar“

Tangiert wären diverse gewichtige Branchen. Daniel Ohl, Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Baden-Württemberg, betont: „Geringfügig Beschäftigte sind im Gastgewerbe unverzichtbar, denn sie ermöglichen es den Betrieben, auf branchentypische Lastspitzen zu reagieren.“ Der flexible Einsatz von Minijobbern sei für die Wirtschaftlichkeit der Betriebe von höchster Bedeutung und sichere im Hotel- und Gaststättengewerbe damit auch viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. „Die faktische Abschaffung der Minijobs würde viele Existenzen und Arbeitsplätze auch in Baden-Württemberg vernichten“, warnt er. „Sie wäre nicht nur für die Betriebe des Gastgewerbes eine Katastrophe, sondern auch für die betroffenen Beschäftigten, die – selbst, wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten – mit deutlich höheren Abzügen vom Lohn rechnen müssen“, so Ohl.

Viele Fragezeichen auch für das Gebäudereiniger-Handwerk

Für das Gebäudereiniger-Handwerk sind Minijobs mit einem Anteil von rund 30 Prozent an der Gesamtbeschäftigung elementar. Auch dort haben die neuen Berichte große Konfusion ausgelöst. Christopher Lück, Geschäftsführer des Bundesinnungsverbandes, hat „eine Menge Fragen im Detail“. Zum Beispiel: Geht es um künftige oder auch alle bisherigen Minijobs? Was ist mit den Minijobs, wo die Beschäftigten Rentenbeiträge freiwillig zahlen? Gibt es ein alternatives Konzept? Was passiert mit den Midijobs? Er könne sich erst äußern, wenn die Pläne klarer seien.

Lob von Verdi-Chef Werneke

Die Gewerkschaft Verdi hingegen freut sich schon mal: „Der Vorschlag, Minijobs – mit der Ausnahme für Schülerinnen und Schüler – abzuschaffen, ist absolut richtig“, lobt der Vorsitzende Frank Werneke. „Denn diese Erwerbsform führt heute millionenfach zu vorprogrammierter Altersarmut.“ Von Minijobs komme auch in den Kranken- und Pflegekassen nichts an.

Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit gibt es bundesweit 7,81 Millionen geringfügig Beschäftigte – allein in Baden-Württemberg 1,22 Millionen. Die aktuellste Statistik stamme von November 2025, so ein Sprecher der Regionaldirektion. Im Zehn-Jahres-Vergleich mit dem Stand November 2015 haben die Minijobs bundesweit um 2,1 Prozent, im Südwesten nur um 1,4 Prozent zugelegt.

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