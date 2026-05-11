Einige Webseiten berichten aktuell von einer Nachzahlung für Rentner. Was es damit auf sich hat.
11.05.2026 - 10:38 Uhr
Viele Rentnerinnen und Rentner fragen sich derzeit, ob ihnen in den kommenden Jahren eine Nachzahlung zusteht. Hintergrund ist die geplante sogenannte Mütterrente III. Dabei geht es aber nicht um eine allgemeine Sonderzahlung für alle Rentner. Eine mögliche Nachzahlung betrifft nur bestimmte Personen – vor allem Mütter und Väter, denen Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder angerechnet werden.