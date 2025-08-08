 
Restaurant am Marienplatz dicht Afrikanisches Lokal Madagascar geschlossen

Restaurant am Marienplatz dicht: Afrikanisches Lokal Madagascar geschlossen
Hinter diesen Fenstern befand sich früher das Restaurant Madagascar – das zieht aber um. Foto: Carina Kriebernig

Die Türen des Restaurants Madagascar am Marienplatz in Stuttgart-Süd sind bereits seit einigen Wochen dicht. Wie geht es mit dem Lokal weiter? Wir haben nachgefragt.

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

In den vergangenen Wochen war viel los, Familie Tesfamariam war mit ihrem Catering auf unterschiedlichsten Stadtfesten vertreten, währenddessen lief der Betrieb des Ambiente Africa in der Werastraße in Stuttgart-Mitte wie gewohnt weiter. Die Türen ihres Restaurants Madagascar am Marienplatz jedoch blieben schon seit einigen Wochen geschlossen. „Wir sind mit dem Madagascar aus der Lokalität am Marienplatz ausgezogen“, erklärt Tochter Ruth Tesfamariam, die das Restaurant geleitet hat. „Das alte Madagascar war riesig und ohne Terrasse“, sagt die Stuttgarterin, „das war insbesondere in den sonnigen Monaten von April bis August schwer voll zu bekommen.“

 

Ohne Terrasse ist der Sommer schwer in der Gastro

Mittlerweile sei alles teurer geworden und auch die Miete sei ein wenig gestiegen. Einen weiteren Sommer hätte das Restaurant unter diesen Bedingungen nicht überlebt.

Deswegen habe sie die Reißleine gezogen und das Madagascar vor Kurzem geschlossen, zumindest vorläufig. „Wir suchen gerade nach einer neuen Location, die ein bisschen kleiner und mit Terrasse daherkommt“, erklärt die Madagascar-Betreiberin. Ein paar potenzielle Lokalitäten, an denen das afrikanische Lokal in Zukunft weitermachen könnte, habe sie sich auch bereits angeschaut. Bis alles dingfest sei, würde es aber noch ein wenig dauern. „Doch das Konzept und der Name werden gleichbleiben“, beruhigt Tesfamariam ihre Stammgäste. Das Restaurant, das sich vor allem der südafrikanischen Küche verschrieben hat, ist wegen seiner großen Auswahl an fleischfreien Gerichten auch bei Vegetarierinnen und Vegetariern sehr beliebt.

Nachmieter am Marienplatz sind bereits gefunden

In der Zwischenzeit hämmert es aus den Räumen des ehemaligen Madagascar bereits: Die Nachmieter sind bereits mitten in den Renovierungsarbeiten. Wo früher Chakalaka und Mosakiky (ein madagassisches Streetfood-Gericht aus pikant marinierten Rindfleischspießen) serviert wurden, sollen in Zukunft Whiskey Sours und Old Fashioneds über die Theke gehen: In die alten Räumlichkeiten am Marienplatz zieht eine Cocktailbar ein. Konkreteres dazu gibt es in Kürze zu berichten.

