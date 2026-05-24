Restaurant in Stuttgart-Vaihingen: Fleisch mit Fleisch und frittierten Kartoffeln

Wer das Leventi betritt, der merkt sogleich, dass hier eine frische Brise weht. Das griechische Restaurant hat sich zumindest optisch etwas angepasst an den Lifestyle: schicke Lampen, eine gut ausgestattete Bar, etwas Backstein-Industriechic und Ledersitzbänke. Das Leventi im Industriegebiet Vaihingen, nur fünf stramme Fußminuten vom Bahnhof entfernt, hat sich zeitgemäß herausgeputzt. Wirt ist Georgios Delisavvas, der bei seinen Eltern im Lokal zwischen Küche und Gastraum aufgewachsen ist und nebenan den griechischen Imbiss „Merakles – Eat like a Greek“, ein Fast-Food-Konzept, betreibt.