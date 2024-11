Die Schwarzwaldstube, das Drei-Sterne-Lokal der Traube Tonbach in Baiersbronn, steht wieder ganz oben auf „La Liste“. Auf den zweiten Plätzen der Weltrangliste können sich weitere Adressen in Deutschland behaupten.

Matthias Ring 28.11.2024 - 13:38 Uhr

Restaurant-Bestenlisten gibt es viele, aber wohl keine ist so umfassend wie „La Liste“. Für dieses Ranking werden mittels eines Algorithmus’ weltweit mehr als 1000 Quellen ausgewertet – Restaurantführer, Medienberichte, Gästebewertungen. Wie erstmals im Vorjahr steht die Schwarzwaldstube der Traube Tonbach in Baiersbronn erneut ganz oben auf der Liste. Mit 99,5 von 100 möglichen Punkten teilt sie sich den ersten Platz mit acht weiteren Restaurants: La Vague d‘Or Cheval Blanc in Saint-Tropez, Guy Savoy in Paris, Single Thread in Nordkalifornien, Le Bernardin in New York, L‘Enclume in Großbritannien, Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, Lung King Heen in Hongkong sowie Matsukawa in Tokio.