Natürlich landet gerade die wichtigste Mail seines Lebens im Spam: die Einladung vom Michelin. Jan Hildenhagen fischt sie zufällig noch rechtzeitig heraus und macht sich am 17. Juni auf den Weg nach Frankfurt am Main. Die Sterne sind ja so etwas wie die Oscars für Gastrobranche. Die höchste Auszeichnung. Erst acht Monate zuvor hat Hildenhagen, gerade mal 27 Jahre jung, im Raro Restaurant in Schriesheim bei Heidelberg seine Stelle als Küchenchef angetreten. Dass der Name aus dem Lateinischen „selten“ heißt, passt durchaus gut.