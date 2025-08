Auf den Bierdeckeln steht: „Where cool feels cozy“. Der Schlossplatz ist eine touristische Attraktion von Stuttgart. Ausländische Gäste würden womöglich nur Bahnhof verstehen, würden sie auf Deutsch lesen: „Wo sich Coolness gemütlich anfühlt.“

Modern und mutig, nicht zu schwäbisch

Wer spürt das neue Feeling? Das nach fünfjähriger Umbauzeit im April eröffnete Isopi All Day Café unter dem goldenen Hirsch des Kunstgebäudes will lässig und urban sein, aber nicht unterkühlt. Modern und mutig soll’s hier zu gehen, aber nicht zu schwäbisch. Maultaschen oder Saiten mit Linsen findet man nicht auf der Karte.

Schon der Name des Lokals (68 Plätze drinnen, 112 Plätze draußen) klingt cool, obwohl er alt ist: Bildhauer Antonio Isopi, nach dem das Café benannt ist, starb 1833. Von ihm stammen Württembergs Wappentiere Hirsch und Löwe, die wenige Meter weiter am Ehrenhof thronen. Damit ist die Ansage klar: Bei ihrem Bestreben, mit pflanzlich basierter Ernährung in die Zukunft zu blicken, unterstreichen die Betreiber Elisabeth und Sandro Trovato sowie Marcus Prosch, wie eng sie mit der Geschichte des schönsten Platzes in der Stadt verbunden sind.

Die Zitrone schmeckt nach Süditalien

Man hört das Plätschern der Brunnen, blickt auf die grüne Mitte der Stadt in seiner vollen Schönheit. Die Bühne des Lebens breitet sich vor einem aus. Doch kann die Küche mithalten mit der traumhaften Lage?

Unter dem goldenen Hirsch lockt die Gastronomie wieder. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

All Day Café bedeutet, dass im Laufe des Tages die Speisen wechseln. Es gibt Frühstück, einen „Lunch-Deal“ (deutsch: Mittagstisch), und am Abend ist das Speiseangebot mit fünf Gerichten überschaubar. Die Linguine in zitroniger Zucchini-Soße mit Zucchiniblüten (17,50 Euro) erweisen sich als gute Wahl. Die schmalen Nudeln nehmen die Soße mit einer angenehmen, frischen Säure wunderbar auf. Dieser sommerliche, leichte Hauptgang ist harmonisch und sättigend an einem warmen Abend. Die Zitrone schmeckt nach Süditalien.

Kein Fleisch auf der Karte

Zur Aloha Bowl (12,50 Euro) mit Reis, Avocado, Edamame, Gurke, Ananas, Koriander und Sesam bestellen wir Lachs mit Ponzu-Soße (7,50 Euro). Süße, frische, säuerliche und cremige Komponenten spielen miteinander – doch die Grundwürze könnte stärker sein, die hält sich zu sehr zurück.

Fleisch gibt es nicht bei den Isopi-Betreibern (bekannt vom Lala Health im Gerber), aber Fisch, wie den Lachs in der Bowl. Das Isopi ist kein Ort für Eilige. Wer Kunst und die schönen Dinge liebt, dürfte sich wohlfühlen. Die Preise sind aber keine Schnäppchen, die Auswahl an Speisen dürfte größer sein. Wer Fleischgerichte oder deftige schwäbische Küche sucht, wird enttäuscht sein. Doch es lohnt sich, nur für einen Drink vorbeizuschauen. Der Aperol Spritz kostet 9,50 Euro – im Preis inklusive: ein cool-gemütlicher Blick auf das Herz der Stadt.

Isopi All Day Café, Schlossplatz 2, Stuttgart-Mitte. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 22 Uhr, Samstag 9 bis 24 Uhr, Sonntag 9 bis 22 Uhr; www.isopi.bio

Bewertung



Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessernkeine Parkplätze, draußen sitzen, barrierefrei