Döner war einmal Fastfood für den schmalen Geldbeutel, doch das ist längst vorbei. Der Kostendruck wächst. Was verraten die Stuttgarter Lokale über die Preisgestaltung?
08.08.2025 - 16:00 Uhr
Was früher ein günstiger Snack für zwischendurch war, entwickelt sich mehr und mehr zum teuren Vergnügen. Der Döner Kebab, einst ein Klassiker für den kleinen Geldbeutel, wird in Stuttgart immer kostspieliger. Der Streik bei der Dönerfabrik Birtat in Murr im Kreis Ludwigsburg warf in den vergangenen Tagen auch die Frage auf, wie sich die Preise für den Döner um die Ecke entwickeln. Könnte der bald schon zehn Euro kosten? Mehrere Verkäufer in den Imbissen in Stuttgart äußern sich zu dem Kostendruck in ihrer Branche.