Etwas Entscheidendes hat der Markuskirche im Stuttgarter Süden gefehlt. Eineinhalb Jahre lang musste sie ohne ihre kupfernen Löwen auskommen. Jetzt ist er zurückgekehrt.

Jan Sellner 02.07.2025 - 11:23 Uhr

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Löwe über Stuttgart fliegt. Am Dienstag war so ein Tag. Nach fast zweijährigen Restaurierungsarbeiten wurde der geflügelte Löwe der Markuskirche, der vom Schwanz bis zur Bibel, auf der eine seiner Pranken ruht, 2,45 Meter misst und ein Spannweite von 1,90 Meter hat, per Kran in Millimeterarbeit auf das Kirchendach gehoben und dort verschraubt. Michael Schrem, Vorstand und Steinmetzmeister der auf Restaurierungsarbeiten spezialisierten Firma AeDis AG aus Ebersbach-Roßwälden, verfolgte zusammen mit neugierigen Passanten das Geschehen vom Boden aus. Per Handy hielt er Kontakt zu seinen Leuten auf dem Kirchendach, einem Höhenkletterer, einem Dachdecker und einem Helfer. Am Nachmittag war das Werk großteils vollbracht und der Markuslöwe zurück an seinem angestammten Platz.