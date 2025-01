Bei einem Arbeitsunfall sterben am Dienstagmorgen zwei Menschen. Auf einem Firmengelände tritt aus einer Gasflasche Silan-Gas aus. Es kommt zu einer Explosion.

Annika Mayer 21.01.2025 - 13:18 Uhr

Zwei Männer sind am Dienstagmorgen bei einem schweren Arbeitsunfall in Reutlingen getötet worden. Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf dem Gelände einer Firma in der Hauffstraße ereignet.