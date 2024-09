Vor 40 Jahren entschied der TSV Schmiden, die Rhythmische Sportgymnastik in sein Vereinsprogramm aufzunehmen. Am Wochenende wird gefeiert – mit Innenminister Thomas Strobl und der Olympiasiegerin Darja Varfolomeev.

Eva Herschmann 13.09.2024 - 17:22 Uhr

Vor wenigen Wochen hat Darja Varfolomeev vom TSV Schmiden bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille in der Rhythmischen Sportgymnastik gewonnen. Die Basis für den Erfolg wurde vor 40 Jahren gelegt, als der Verein aus Fellbachs Stadtteil zum Bundesstützpunkt wurde. An diesem Wochenende wird das Jubiläum gefeiert – mit einem Fest und mit Olympiasiegerin Darja Varfolomeev.