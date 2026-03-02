Der Neubau des Aidlinger Rewe-Markts nimmt Gestalt an. Beim Richtfest staunten die Gäste über die außergewöhnliche Dachkonstruktion.
02.03.2026 - 12:00 Uhr
Noch in diesem Spätsommer oder Herbst soll am Forchenweg in Aidlingen ein neuer Rewe-Markt eröffnen. Zuletzt feierten die am Projekt beteiligten Unternehmen das Richtfest für den Neubau. Dieser entsteht auf einer erweiterten Fläche hinter dem bisherigen Rewe-Markt. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1600 Quadratmetern soll der Neubau nahezu doppelt so groß wie der alte Markt sein.