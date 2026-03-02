Charakteristisch für das Gebäude ist die große stützenfreie Halle. Möglich wird dies durch acht jeweils 29 Meter lange und rund 7,5 Tonnen schwere Holz-Dachbinder. Per Schwertransport wurden die kolossalen Bauteile vor einigen Tagen zur Baustelle im Aidlinger Industriegebiet geliefert. „Der Neubau wird nach modernen ökologischen Kriterien errichtet und soll das DGNB Gold Zertifikat erhalten“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Der Rohbau ist nun fertiggestellt, die Übergabe an den Investor ist für August vorgesehen. Das Bauvorhaben wird von der Stuttgarter Niederlassung von Ten Brinke realisiert. Das familiengeführte Projektentwicklungs- und Bauunternehmen fungiert bei diesem Projekt als Generalunternehmer. Rewe Südwest lässt den Markt neu bauen und verpachtet ihn anschließend an die Betreiberfamilie um den geschäftsführenden Gesellschafter Benedikt Bühler, die den Standort bereits seit vielen Jahren führt und plant, am neuen Standort 15 bis 20 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.