Der Neubau des Aidlinger Rewe-Markts nimmt Gestalt an. Beim Richtfest staunten die Gäste über die außergewöhnliche Dachkonstruktion.

Noch in diesem Spätsommer oder Herbst soll am Forchenweg in Aidlingen ein neuer Rewe-Markt eröffnen. Zuletzt feierten die am Projekt beteiligten Unternehmen das Richtfest für den Neubau. Dieser entsteht auf einer erweiterten Fläche hinter dem bisherigen Rewe-Markt. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1600 Quadratmetern soll der Neubau nahezu doppelt so groß wie der alte Markt sein.

 

Charakteristisch für das Gebäude ist die große stützenfreie Halle. Möglich wird dies durch acht jeweils 29 Meter lange und rund 7,5 Tonnen schwere Holz-Dachbinder. Per Schwertransport wurden die kolossalen Bauteile vor einigen Tagen zur Baustelle im Aidlinger Industriegebiet geliefert. „Der Neubau wird nach modernen ökologischen Kriterien errichtet und soll das DGNB Gold Zertifikat erhalten“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Der Rohbau ist nun fertiggestellt, die Übergabe an den Investor ist für August vorgesehen. Das Bauvorhaben wird von der Stuttgarter Niederlassung von Ten Brinke realisiert. Das familiengeführte Projektentwicklungs- und Bauunternehmen fungiert bei diesem Projekt als Generalunternehmer. Rewe Südwest lässt den Markt neu bauen und verpachtet ihn anschließend an die Betreiberfamilie um den geschäftsführenden Gesellschafter Benedikt Bühler, die den Standort bereits seit vielen Jahren führt und plant, am neuen Standort 15 bis 20 zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen.

Unsere Empfehlung für Sie

Wegen Erweiterung: Leer geräumte Regale – Aidlinger Rewe bleibt monatelang geschlossen

Wegen Erweiterung Leer geräumte Regale – Aidlinger Rewe bleibt monatelang geschlossen

Der Einkaufsmarkt öffnet an diesem Samstag zum vorerst letzten Mal. Wenn er wieder aufmacht, hat sich viel verändert. Die „Umbaupause“ wird auch sonst auf spannende Weise genutzt.

Im Eingangsbereich wird die Bäckerei Wanner eine Filiale inklusive Café-Gastronomie eröffnen. Die Gemeinde Aidlingen hat im Vorfeld sowohl den Flächennutzungsplan als auch den Bebauungsplan an die Anforderungen des Neubaus angepasst.