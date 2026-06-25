Wenn draußen die Temperaturen stark steigen, ist drinnen das passende Lüftverhalten gefragt. Worauf Sie beim Lüften bei Hitze achten müssen, erfahren Sie hier.
25.06.2026 - 15:30 Uhr
Ob Minusgrade oder Hitzewelle – Auf das regelmäßige Lüften sollte nicht verzichtet werden. Während man im Winter so wenig warme Luft wie möglich nach draußen lassen möchte, steht man im Sommer vor dem Problem, dass die Hitze von draußen nicht in die Wohnung soll. Die folgenden Tipps helfen, wie Sie trotz Hitze ausreichend lüften können: