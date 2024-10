Riesiger Neubau an der B 10 in Wangen geplant Neue Zentrale der Mobilität in Stuttgart

Es ist ein Pilotprojekt für Stuttgart: Auf dem Gelände des Autohofs an der B 10 in Wangen ist ein riesiger Neubau geplant – größer als das Gerber in der Innenstadt. Neben der Zentrale für Logistik sollen auch Flächen für Handel, Handwerk und Freizeit entstehen.