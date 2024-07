Ein Ring steckt am Finger fest? Die Amerikanische Gesellschaft für Handchirurgie empfiehlt, ihn mit dem Trick zu entfernen.

Die Anleitung können Sie sie zur besseren Veranschaulichung auch als Video ansehen:

Im Zweifel Hilfe holen

Sollten sich der Ring mit dem Fadentrick nicht vom Finger lösen lassen, empfiehlt die Amerikanische Gesellschaft für Handchirurgie, ihn wegschneiden zu lassen. Hierfür können Sie sich an den Rettungsdienst oder einen Arzt wenden. Dies ist um sinnvoller, wenn der Finger zum Beispiel aufgrund einer allergischen Reaktion angeschwollen ist. Auch Juweliere könnten möglicherweise die notwendigen Werkzeuge haben, um den Ring zu entfernen. Falls sich in Ihrer Nähe also ein Geschäft befindet, könnten Sie es dort versuchen.