Ringen beim TSV Ehningen „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch
18.05.2026 - 13:07 Uhr
Bei den German Masters, den deutschen Meisterschaften der Veteranenringer, haben die Athleten des TSV Ehningen in Rostock-Warnemünde starke Leistungen gezeigt. Besonders erfolgreich war Cornel Predoiu in der Altersklasse der 35- bis 40-Jährigen. Bis 62 Kilogramm gewann er sowohl griechisch-römisch als auch im Freistil jeweils souverän seine Kämpfe und sicherte sich damit zweimal Gold.