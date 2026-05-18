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  6. „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch

Ringen beim TSV Ehningen „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch

Ringen beim TSV Ehningen: „Feste Größe bei den Veteranen“ im Freistil und griechisch-römisch
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Cornel Predoiu (3. v. li.) holte zwei Goldmedaillen für den TSV Ehningen. Foto: privat

Bei den German Masters in Rostock-Warnemünde erreichten die Ringer des TSV Ehningen gleich vier Medaillen. Besonders einer war nach den Kämpfen mächtig zufrieden.

Bei den German Masters, den deutschen Meisterschaften der Veteranenringer, haben die Athleten des TSV Ehningen in Rostock-Warnemünde starke Leistungen gezeigt. Besonders erfolgreich war Cornel Predoiu in der Altersklasse der 35- bis 40-Jährigen. Bis 62 Kilogramm gewann er sowohl griechisch-römisch als auch im Freistil jeweils souverän seine Kämpfe und sicherte sich damit zweimal Gold.

 

Pavlin Topalov durfte sich ebenfalls über Medaillen freuen. Bei den 51- bis 55-Jährigen belegte er bis 100 Kilogramm in beiden Stilarten jeweils Rang zwei. In derselben Gewichtsklasse belegte Tevfik Meric Platz vier.

Mit doppeltem Blech musste sich Simon Prochazka (41 bis 45 Jahre, bis 70 Kilogramm) zufriedengeben. Je zwei Siege reichten am Ende nur zu zwei vierten Plätzen. Auch Teamchef Silvio Rachwalski verpasste das Podest knapp. Sowohl im Halbfinale, als auch im Kampf um Platz drei musste er sich geschlagen geben.

TSV Ehningen ist zufrieden mit dem Abschneiden bei German Masters

Für Claudiu-Georgian Pana (beide Stilarten bis 88 Kilogramm), Thomas Feuchter (bis 70 Kilogramm Freistil) und Eduard Hanzelmann (bis 100 Kilogramm griechisch-römisch) verlief das Turnier ohne Erfolg.

Betreuer Markus Hübschle zeigte sich dennoch glücklich: „Es ist jedes Jahr ein Highlight, zu den German Masters zu fahren. Neben dem Sportlichen sind über die Jahre auch Freundschaften zu anderen Ringern aus ganz Deutschland gewachsen.“ Er fügte hinzu: „Es ist schön zu sehen, dass wir in Ehningen uns als eine feste Größe bei den Veteranen etablieren konnten.“

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