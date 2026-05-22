Ringen Skizunft Kornwestheim Aufruhr nach Trainerrauswurf: 76 von 100 Kindern verlassen den Verein
Nach der fristlosen Entlassung des erfolgreichen Trainers Yasar Demir bei der Skizunft Kornwestheim steht die Elternschaft hinter dem Coach.
Nach der fristlosen Entlassung des erfolgreichen Trainers Yasar Demir bei der Skizunft Kornwestheim steht die Elternschaft hinter dem Coach.
Eigentlich hatten sich die Kinder am Montag vergangener Woche auf das Ringertraining in der Hanspeter-Sturm-Halle in Kornwestheim gefreut. Seit Juli 2023 wird der Nachwuchs von Yasar Demir im Referat Ringen der Skizunft Kornwestheim dort betreut. Doch statt Spaß auf der Matte erfolgte der große Knall: Uwe Heinle, Vorstandsmitglied der SZ überreichte Demir ein Schreiben, in dem er ohne Angaben von Gründen fristlos gekündigt wurde. Den Schlüssel für die Halle musste er sofort abgeben.