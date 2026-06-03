Rituale für werdende Mütter Mother Blessing statt Geschenkeparty
Beim Mother Blessing steht die werdende Mutter im Mittelpunkt. Drei Frauen aus Stuttgart, die diese Feier anbieten, erzählen wie die Zeremonie Schwangere stärken kann.
Beim Mother Blessing steht die werdende Mutter im Mittelpunkt. Drei Frauen aus Stuttgart, die diese Feier anbieten, erzählen wie die Zeremonie Schwangere stärken kann.
Zehn Frauen sitzen in einem Kreis, in der Mitte liegen bunte Blumen, ein paar Kerzen flackern. Mit im Kreis sitzt eine werdende Mutter. Sie beginnt ihren Freundinnen und Vertrauten von ihren Ängsten und Sorgen zu erzählen. Dann greift sie zu einem Zettel, auf dem sie sich alles von der Seele geschrieben hat und zündet ihn an. Jetzt sind die übrigen Frauen an der Reihe: Sie sprechen der Schwangeren Wünsche zu und schenken ihr Kraft für die Geburt. Dafür spannen sie auch ein Netz aus einem roten Faden, der sie alle verbindet. Zum Schluss gestalten die Frauen gemeinsam ein Mobile für das Baby.