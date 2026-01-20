Seine Beats machten Midnight Oil weltberühmt – nun ist Drummer und Mitgründer Rob Hirst gestorben. Die australische Band würdigt ihn als unersetzlich.
20.01.2026 - 10:42 Uhr
Große Bestürzung in der Rockwelt: Rob Hirst, Schlagzeuger, Songwriter und Mitbegründer der australischen Rockband Midnight Oil, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Wie die Band auf ihren sozialen Kanälen bekanntgab, starb Hirst friedlich und „im Kreis seiner Liebsten“, nachdem er fast drei Jahre lang gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs gekämpft hatte.