Der Ulmer Bundeswehr-Standort hat einen neuen Chef. Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider übernimmt das Kommando.

red/dpa 10.10.2024 - 16:09 Uhr

Der Ulmer Generalleutnant Alexander Sollfrank hat in der Wilhelmsburgkaserne in Ulm das Kommando über zwei internationale Militär-Hauptquartiere an seinen Nachfolger abgegeben. An der Spitze des Multinationalen Kommandos Operative Führung und des Joint Support and Enabling Command (JSEC) der Nato in Ulm steht nun Generalleutnant Kai Ronald Rohrschneider. Der 60-Jährige war zuvor Abteilungsleiter der Einsatzbereitschaft und Unterstützung der Streitkräfte im Verteidigungsministerium. Das Kommando wurde im Rahmen eines militärischen Zeremoniells übergeben.