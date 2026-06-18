Rolling Stones im Neckarstadion: Vor 50 Jahren erlebte Stuttgart sein erstes großes Open-Air-Konzert

Vor 50 Jahren war nicht alles besser. In der Saison 1975/76 dümpelt der VfB Stuttgart in der 2. Liga Süd vor sich hin, und ins Neckarstadion verirren sich nur noch die leidensfähigsten Fans. Tiefpunkt ist die Heimpartie gegen den SSV Reutlingen vor 1200 Zuschauern, die mit 2:3 verloren geht. Von den karg besetzten Rängen ertönt ein Pfeifkonzert. Zu der sportlichen Tristesse gesellt sich die finanzielle Misere. Um die Miete für die anlässlich der WM 74 aufwendig modernisierte Sportarena einzusparen, erwägt der frisch gewählte VfB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder sogar, die Zweitligapartien künftig auf dem vereinseigenen Fußballplatz auszutragen. „Es wäre höchste Zeit, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was zum Nutzen der Bevölkerung und der Stadtkasse mit dem weiten leeren Rund des Neckarstadions angefangen werden könnte“, kommentiert die Stuttgarter Zeitung.

Inmitten dieser Debatte erreicht das Sportamt der Landeshauptstadt ein ungewöhnliches Schreiben: Der Kulturelle Verein Sindelfingen, ein rühriger Akteur der regionalen Musikszene, fragt an, ob es möglich sei, das Neckarstadion für ein Rock-Festival zu nutzen. Seit 1972 organisiert der Verein regelmäßig Konzerte mit namhaften Bands: Fleetwood Mac in der örtlichen Ausstellungshalle, Status Quo in der Böblinger Sporthalle, Procol Harum in einer Messehalle am Stuttgarter Killesberg. Nun, so heißt es in dem Schreiben, plane man ein Spektakel im Stil der legendären Events im Londoner Wembley-Stadion mit einer der größten Bands der Gegenwart – Rolling Stones, The Who oder Led Zeppelin. Fünfzehn Prozent der Bruttoeinnahmen will der Kulturverein als finanzielle Gegenleistung an die Stadt Stuttgart überweisen – grob geschätzt 150.000 D-Mark: „Gerne stehen wir Ihnen für Detailfragen zur Verfügung.“

Der Oberbürgermeister bleibt gelassen

Drei Wochen später kommt die abschlägige Antwort. Die offizielle Begründung der Landeshauptstadt ist bürokratisch knapp: Man verfüge nicht über das erforderliche Personal, „um die ordnungsgemäße Durchführung einer solchen Großveranstaltung zu gewährleisten“. Der wahre Grund für die Abfuhr, so recherchiert die Stuttgarter Zeitung, liegt tiefer und ist zugleich profaner: Sportamtschef Adolf Haas sorgt sich um den penibel gepflegten Rasen im Neckarstadion.

Was tun, wenn Bürokraten mauern? Der Sindelfinger Kulturverein lässt nicht locker und wendet sich schriftlich an Haas’ Vorgesetzten Manfred Rommel. Der Oberbürgermeister, ein Politiker liberaler Prägung, verkündet daraufhin nonchalant: „Mir wär’s schon recht, wenn man so eine Beat-Veranstaltung in Stuttgart machen könnte. Der Tag geht auch vorbei.“

Angst vor Chaos und sittlichem Verfall

Nun liegt der Ball bei den kommunalpolitischen Gremien. Am 6. Dezember 1975 befasst sich der Sportausschuss mit der Angelegenheit. Draußen liegt der Winter über Stuttgart, drinnen beginnt ein Kulturkampf. Amtschef Adolf Haas gibt den Ton vor. Unter Punkt 3 der Verwaltungsvorlage werden „die Folgen von Pop-Konzerten“ aufgelistet: wildes Campen vor und nach dem Festival, Drogenhandel und -konsum, Unmengen anfallenden Schmutzes, ungezügelter Vandalismus im Stadion. „Allein die Tartanbahn hat einmal 800.000 Mark gekostet!“, ruft Haas empört und referiert als besonders abschreckendes Beispiel einen Vorfall aus dem Münchner Löwenbräukeller, wo „berauschte Beat-Fans das Inventar schwer beschädigt haben“. Der Vortrag des Amtschefs verfehlt seine beabsichtigte Wirkung nicht: Eine deutliche Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmt gegen die „Rock-Veranstaltung im Neckarstadion“. Die Angst vor Chaos und sittlichem Verfall wiegt offenbar schwerer als die Chance auf kulturelle Öffnung und klingende Münze.

Die lokale Presse reagiert empört. „Um das Schreckgespenst Pop-Konzert vom heiligen Neckarstadion-Rasen fernzuhalten, hat der Sportamtsleiter Haas den Stadträten Gruselgeschichten aufgetischt“, berichtet die Stuttgarter Zeitung. „Was sich die Behörden in Sachen Neckarstadion-Konzert schon geleistet haben, würde bei einem Privatunternehmen wahrscheinlich zum Offenbarungseid reichen. Die traditionsreiche Sportstätte kann sich – Sparkommissare aufgepasst! – ein solches Geschäft einfach nicht entgehen lassen. Für die finanzschwache Großstadt Stuttgart steht in diesem Festival-Fall viel Geld auf dem Spiel.“

Will die Stadt offen sein für Neues?

Die harsche Kritik trifft insbesondere bei den wirtschaftsaffinen Christdemokraten einen empfindlichen Nerv. Den Vorwurf, fahrlässig auf hohe Einnahmen zu verzichten, wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Sauer („Ich bin gewiss kein Pop-Fan“) fühlt sich bemüßigt, öffentlich Stellung zu beziehen. Er verspricht, „nochmals alle Argumente eingehend zu prüfen“. Ein weiterer Umstand kommt hinzu: Landtagswahlen mit einer besonders hohen Zahl an Erstwählern stehen bevor, und die Parteien müssen befürchten, den Kontakt zur Jugend vollends zu verlieren. Plötzlich geht es nicht mehr nur um eine Veranstaltung, es geht um das Selbstverständnis Stuttgarts. Will die Stadt offen sein für Neues?

Immer mehr Kommunalpolitiker beginnen nun, sich für das Rock-Festival zu erwärmen – nicht zuletzt aus taktischem Kalkül. Schließlich, am 1. März 1976, genehmigt der Stuttgarter Gemeinderat das Großkonzert „unter strengen amtlichen Auflagen“. Der Veranstalter wird verpflichtet, eine Versicherung über zwei Millionen Mark abzuschließen, um mögliche Schadensersatzansprüche der Stadt abzudecken. Der sensible Fußballrasen muss „mithilfe geeigneter Auslegeware“ geschützt werden. Die Bühne und alle anderen Installationen im Stadion bedürfen der Genehmigung und Abnahme durch das Bauamt. Als Termin für das – wie es nun offiziell heißt – „Midsummer Open-Air“ wird Samstag, der 19. Juni, bestimmt. Gerade einmal 15 Wochen bleiben noch, um das riesige Freiluftkonzert zu organisieren.

Eine logistische Großoperation

Jürgen Weber, der führende Kopf des Kulturellen Vereins Sindelfingen, kündigt daraufhin seinen festen Job in einer Werbeagentur und gründet für die Ausrichtung des kostspieligen Spektakels eine eigenständige GmbH. Heute, fünf Jahrzehnte später, erinnert sich Weber noch immer mit Staunen an diese Zeit. „Ich habe Rockkonzerte eigentlich nur aus Spaß veranstaltet, es war mein Hobby“, erzählt er. „Und auch für die zahlreichen freiwilligen Helfer war es nicht mehr als eine spannende Freizeitbeschäftigung. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, was wir auf die Beine gestellt haben.“

Weber gelingt ein Coup: Als Headliner für das Stuttgarter „Midsummer Open-Air“ engagiert er die Rolling Stones – das vereinbarte Honorar für den Auftritt beträgt 100.000 D-Mark, seinerzeit eine astronomische Summe. Mitte der 70er Jahre sind die Stones keine gewöhnliche Rockband, sie sind ein Mythos. Mick Jagger ist mehr als ein Sänger, Keith Richards mehr als ein Gitarrist: Sie verkörpern Rebellion, Exzess und Freiheit.

Für Jürgen Weber beginnt nun eine logistische Großoperation. Jedes Detail organisiert der gelernte Werbekaufmann mit akribischer Präzision. Er bestellt „18.000 Quadratmeter Auslegeware schwer entflammbar nach DIN 61960“, „Stromanschlüsse 3 x 250 Ampere auf getrennten Phasen und getrennten Kabeln“ oder „6 Stände mit Bratgerät“. Mit dem VIP-Catering beauftragt Weber den Küchenchef des Flughafenhotels: zwei speziell zubereitete Forellen für Mick Jagger, Steaks und Salat für die restliche Band samt Entourage. Der Kartenverkauf startet am 2. April, die Tickets kosten zwischen zehn und 15 Mark.

Im Neckarstadion trifft sich die Hippie-Generation

42.100 Besucher sind bereit, diese Preise zu zahlen. Bei bestem Frühsommerwetter pilgern sie am frühen Samstagnachmittag ins Neckarstadion – streng überwacht von 530 Polizeibeamten und 800 Ordnungskräften der Stadionverwaltung. Auch US-amerikanische Military Police und Feldjäger der Bundeswehr sind in und um das Stadion im Einsatz, ein Zeichen der angespannten Erwartungen und Furcht vor Ausschreitungen.

Hans-Jörg Conzelmann, damals ein 18-jähriger Gymnasiast, der frisch den Führerschein besitzt, macht sich im Ford Taunus seines Vaters auf den Weg von Albstadt-Tailfingen nach Stuttgart-Bad Cannstatt. „Der 19. Juni 1976 ist zweifellos ein markantes Datum in meinem Leben“, sagt Conzelmann ein halbes Jahrhundert später. Er erinnert sich an die Hitze, an das Gedränge – und vor allem: an das Gefühl, Teil von etwas Einmaligem zu sein. „Ich saß mittendrin, direkt vor der Bühne, im Batik-T-Shirt.“

Im Neckarstadion trifft sich die Hippie-Generation, eine bunte Schar, die in löchrigen Schlaghosen und mit langen Haaren von einer Welt träumt, in der Frieden und Harmonie herrschen. Auf dem mit PVC-Platten abgedeckten Fußballrasen werden Haschischpfeifen herumgereicht – die Polizei verkündet später 79 Festnahmen wegen Drogenmissbrauchs. Marihuanaschwaden und der Geist der freien Liebe liegen in der Luft, ganz so wie sechs Jahre zuvor beim Woodstock-Festival auf den Weidefeldern der amerikanischen Kleinstadt Bethel.

Und wie bei der Mutter aller Rock-Open-Airs läuft auch beim Stuttgarter „Midsummer Open-Air“ nicht alles planmäßig. Zunächst streikt die Technik: Als um 15.45 Uhr eine der drei Vorgruppen, die Funk-Band The Meters, loslegt, dröhnt ein dumpfer, übersteuerter Lärmbrei aus den 30.000-Watt-Lautsprecherboxen. Unterbrechung, Buh-Rufe – der Zeitplan gerät bereits zum Auftakt des Festivals ins Wanken.

Die Band auf dem Höhepunkt ihrer anarchischen Kraft

Um 21.16 Uhr, gut eine Stunde später als angekündigt, betreten die Rolling Stones endlich die Bühne. Mick Jagger trägt einen türkisblauen Seidenanzug, während der Rest der Band einen eher zerzausten Eindruck macht. „Mag sein, dass der Sound miserabel war und die Stones auf Drogen waren“, erinnert sich der Zeitzeuge Hans-Jörg Conzelmann. „Aber sie waren genau das, was man von ihnen erwartete: laut, rotzig – und genial.“ Eine Band auf dem Höhepunkt ihrer anarchischen Kraft, die den Nerv einer Generation trifft.

42.100 Zuschauer sind bei dem Auftritt der Stones im Neckarstadion. Foto: dpa

Mit „Streetfighting Man“ verabschieden sich die Stones, ohne Zugaben. Fluchtartig verlässt die Band das Neckarstadion. In einem schwarzen Mercedes 600 werden Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Bill Wyman und Charlie Watts nach München chauffiert, wo sie die restliche Nacht in einer Suite im Bayerischen Hof verbringen. Im Neckarstadion bleibt ein euphorisiertes Publikum zurück, das Punkt 23 Uhr vom Flutlicht endgültig aus seinem Mittsommernachtstraum gerissen wird.

Der 19. Juni 1976 hat Stuttgart verändert

Wie lautet das Fazit des ersten Open-Air-Konzerts in Stuttgart? Polizeidirektor Günther Rathgeb spricht am Tag danach von einem „ruhigen und harmonischen Festival-Verlauf“. Und der Lokalreporter der Stuttgarter Zeitung philosophiert: „Für die Liebe ist offenbar nicht nur Raum in der kleinsten Hütte, sondern auch im größten Stadion.“

Der 19. Juni 1976 hat Stuttgart verändert. An diesem Tag entdeckte die Stadt, dass Popkultur keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung darstellt. In den folgenden fünf Jahrzehnten werden Open-Air-Konzerte zu einem festen Bestandteil ihres kulturellen Lebens – ob auf der Freilichtbühne im Killesbergpark, auf dem Schlossplatz oder dem Cannstatter Wasen. Aus dem Neckarstadion wird im Laufe der Zeit das Gottlieb-Daimler-Stadion, die Mercedes-Benz Arena und schließlich die MHP Arena. Konstant bleibt, dass in der Cannstatter Betonschüssel große Stars auftreten: Depeche Mode, Phil Collins oder – erst vor wenigen Tagen – der deutsche Schlagerstern Helene Fischer. Und der VfB? Hat sich in der abgelaufenen Saison für den Wettbewerb der besten europäischen Fußballteams qualifiziert. Das hätte im Frühsommer 76 niemand zu träumen gewagt.