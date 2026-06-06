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  6. Rosen, Gartenschaukeln, Schafswolle: Waiblingen im Gartenfieber am Wochenende

Rosenmarkt läuft noch bis Sonntag Rosen, Gartenschaukeln, Schafswolle: Waiblingen im Gartenfieber am Wochenende

Rosenmarkt läuft noch bis Sonntag: Rosen, Gartenschaukeln, Schafswolle: Waiblingen im Gartenfieber am Wochenende
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85 Aussteller haben ihre Stände zwischen Beinsteiner Tor und Waldmühleweg aufgebaut. Foto: Gottfried Stoppel

Der Rosenmarkt in Waiblingen ist mehr als ein Blumenmarkt. Noch bis Sonntag sind 85 Aussteller in der Innenstadt vertreten.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Für „Leonardo da Vinci“ geht es jetzt nach Urbach. Der kleine Rosenbaum mit dem berühmten Namen hat am Stand der Gärtnerei Maile aus Kernen einen neuen Besitzer gefunden: Dieter Nagel hat ihn gekauft und überlegt nun, wie er ihn im Auto unterbringt.

 

„Diese Rose ist ein Universalgenie: Sie blüht, ist robust und schön“, sagt Nagel. Die dicht gefüllten, nostalgischen Blüten leuchten in kräftigem Dunkelrosa. Der Rosenmarkt in Waiblingen gehört für ihn längst dazu. „Da fahren wir jedes Jahr hin“, sagt er. Die Fahrt aus Urbach habe sich auch diesmal gelohnt.

„Ich liebe die Rose“ – Gerstenmaier über ihren Rosenmarkt

Ingrid Gerstenmaier organisiert den Rosenmarkt im Namen von „Kunstwerk & Lifestyle“ – in Kooperation mit der WTM Waiblingen. Ein Kraftakt, auch körperlich. „An einem Tag komme ich zu Fuß gut auf zehn Kilometer“, sagt sie. Vor 17 Jahren hat sie den Rosenmarkt gegründet. Bis heute ist die Rose für sie mehr als nur eine Pflanze. „Ich liebe die Rose. Sie hat etwas Beruhigendes, Edles – wenn man hineinriecht oder sie anschaut.“

Die Rems fließt in aller Stille am Rosenmarkt vorbei. Von Hektik ist am Samstagvormittag nichts zu spüren. Besucher schlendern zwischen weißen Pavillons und Ständen hindurch, bleiben stehen, betrachten Rosenbüsche oder nehmen kunstvoll gearbeitete Ringe in die Hand. Zwischen Blüten und Gartendekorationen bieten Kunsthandwerker ihre Arbeiten an: kleine Schachteln mit Rosenmotiven, Schmuckstücke und handgefertigte Einzelstücke.

Wie der Name schon verrät, steht die Rose im Mittelpunkt des Rosenmarkts in Waiblingen – überall zwischen den Ständen ist sie präsent. Foto: Gottfried Stoppel

Einige Besucher bleiben am Stand von BUND und Waiblingen Klimaneutral zunächst irritiert stehen. Dort steht eine großgewachsene Frau in Schäferskluft: Filzhut auf dem Kopf, Holzstab in der Hand. „Das ist meine Schäferskluft“, sagt Sabine Zeiner und lächelt. Zum Probieren bietet sie kleine Stücke Lammwurst aus ihrer Schäferei an. Doch von der Ostalb hat sie noch etwas anderes mitgebracht: Schafwollepellets.

Von diesen Pellets ist Zeiner überzeugt. „Die sind sehr gut für Starkzehrer – beispielsweise Rosen, Tomaten und Johannisbeeren“, sagt sie. Die Pellets bestünden zu 100 Prozent aus Schafswolle und seien stark verdichtet. Dann folgt ein Satz, der einige Besucher aufhorchen lässt: „Theoretisch könnte man auch ein Schafsfell vergraben – das hätte die gleiche Wirkung.“

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85 Aussteller haben ihre Stände zwischen Beinsteiner Tor und Waldmühleweg aufgebaut. Zwischen Rosen, Gartendekorationen und Geschirr schlendern die Besucher von Stand zu Stand. Eine Besucherin zeigt auf Blumentöpfe und Teller und sagt zu ihrer Freundin: „Das sind so Sachen, die brauche ich.“

Am Stand der Gärtnerei Schwarzkopf aus Fellbach schenkt Mitarbeiterin Sonja Wagner auf Wunsch Rosenblütensecco aus. Sie verkauft nicht nur Blumen, sondern gibt auch Tipps rund um die richtige Pflege. „Je mehr eine Rose duftet, desto kürzer hält die Blüte“, sagt sie. Und noch einen Rat hat sie: „Rosen sind Sonnenkinder und keine Hitzefanatiker.“ Deshalb sollten sie nicht direkt vor einer Hauswand stehen, sondern genügend Luft bekommen.

Sonja Wagner weiß, was bei den Besuchern gefragt ist: Duftrosen – etwa die orangefarbene „Westerland“ oder die rosa-weiß schattierte „Augusta Luise“. Gleichzeitig weiß sie auch, dass diese Sorten oft empfindlicher sind, vor allem bei Regen. „Viele wollen Duftrosen, aber wenn einmal der Regen drübergeht, dann weinen sie“, sagt sie. Die Duftrose sei eben eine „echte Diva“.

Rückgang der Rosengärtner: Kunsthandwerk dominiert den Markt

Ingrid Gerstenmaier bedauert, dass es auf dem Markt immer weniger reine Rosenanbieter gibt. „Viele Gärtnereien haben in den vergangenen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen aufgehört oder sich verkleinert“, sagt sie. „Und die Nachfolger haben kein Interesse mehr am Rosenmarkt.“ Die Zahl der Gärtner auf dem Markt habe sich inzwischen halbiert. Stattdessen gebe es mehr Kunsthandwerker-Stände, so Gerstenmaier.

Am Stand von Mario Angelucci gibt es ein Stück Italien mitten in Waiblingen. Aus den Abruzzen bringt er unter anderem Grappa, Olivenöl, Pasta und Tomatensaucen mit. Er selbst strahlt mit der Sonne um die Wette, auf seiner Nase eine Brille mit Strasssteinen. „Das sind alles Produkte aus meiner Heimat“, sagt er. „Wir machen Olivenöl in sechster Generation.“ Auch seine Familie ist in die Produktion eingebunden: Der Cousin betreibt eine Wursterei, der Großonkel eine Destillerie.

Gartenschaukel aus England zieht Blicke auf sich

Auf dem Eva-Mayr-Stihl-Platz, direkt am Louisensteg, verkauft Carolin Hieronymi Gartendeko aus Metall und Gusseisen. Die Stücke wirken verspielt und antik, erinnern vom Stil an die 1920er Jahre. Besonders ins Auge fällt eine große Gartenschaukel aus England, sie kostet 550 Euro.

Am späten Vormittag füllt sich der Rosenmarkt weiter. Besucher bleiben stehen, schauen, gehen weiter, drehen noch einmal um. Zwischen Blüten, Metall und Gartendeko läuft der Markt ruhig weiter.

Rosenmarkt mit Büchermeile am Sonntag in Waiblingen

Der Rosenmarkt findet auch am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr statt: Dann lädt die Büchermeile zum literarischen Flanieren ein. Die bisher unter dem Namen „Buchmarktplatz“ bekannte Veranstaltung findet in neuer Form statt. Statt des Marktplatzes ist nun der Waldmühleweg der Ort, an dem ausgewählte Antiquariate und private Anbieter ihre Schätze anbieten. Antiquarische Kostbarkeiten, vergriffene Romane oder verloren gegangene Kinderbücher, Sachliteratur oder günstige Taschenbücher – Buchliebhaber werden hier sicher fündig.

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