Rosenmarkt läuft noch bis Sonntag Rosen, Gartenschaukeln, Schafswolle: Waiblingen im Gartenfieber am Wochenende
Der Rosenmarkt in Waiblingen ist mehr als ein Blumenmarkt. Noch bis Sonntag sind 85 Aussteller in der Innenstadt vertreten.
Der Rosenmarkt in Waiblingen ist mehr als ein Blumenmarkt. Noch bis Sonntag sind 85 Aussteller in der Innenstadt vertreten.
Für „Leonardo da Vinci“ geht es jetzt nach Urbach. Der kleine Rosenbaum mit dem berühmten Namen hat am Stand der Gärtnerei Maile aus Kernen einen neuen Besitzer gefunden: Dieter Nagel hat ihn gekauft und überlegt nun, wie er ihn im Auto unterbringt.