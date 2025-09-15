Freiburgs Johan Manzambi fliegt in der Schlussphase des Heimspiels gegen Stuttgart vom Platz. Nun steht fest, wie lange er zuschauen muss. Für den Schweizer endet eine kleine Serie.

red/dpa/lsw 15.09.2025 - 15:38 Uhr

Mittelfeldspieler Johan Manzambi vom SC Freiburg ist nach seinem Platzverweis gegen den VfB Stuttgart für zwei Partien gesperrt worden. Der 19-Jährige hatte beim 3:1 (0:1)-Sieg der Badener gegen die Schwaben in der Fußball-Bundesliga am Samstag die Rote Karte gesehen. Er hatte VfB-Profi Ramon Hendriks in der Nachspielzeit mit dem Bein am Kopf getroffen.