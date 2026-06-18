Die Staatsanwaltschaft sieht genügend Beweise für eine Anklage gegen einen Ex-Jugendtrainer. Dem Mann werden Sexualdelikte zulasten von 14 Kindern vorgeworfen. Das soll er getan haben.

In einem Fall von Kinderpornografie ist ein Ex-Jugendtrainer nun von der Staatsanwaltschaft Rottweil angeklagt worden. Wie die Behörde mitteilte, umfasst die Anklage Taten, die sich in den Jahren 2018 sowie 2023 bis 2025 ereignet haben sollen. Es gehe um 14 Geschädigte. Wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Rottweil kommt, ist noch unklar.

Bei den Anklagevorwürfen vom 15. Mai geht es demnach um den Vorwurf des Verbreitens pornografischer Inhalte. Auch soll er sich kinder- und jugendpornografische Inhalte besorgt haben. Daneben gehe es auch um die Vorwürfe des Herstellens jugendpornografischer Inhalte, des sexuellen Missbrauchs von Kindern und des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt sowie des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte.

Die Ermittlungen waren im Frühjahr 2025 eingeleitet worden

Die Ermittlungen waren nach einer Anzeige im Frühjahr 2025 eingeleitet worden. Bei einer Hausdurchsuchung wurden laut damaliger Auskunft der Staatsanwaltschaft elektronische Datenträger beschlagnahmt. Der Mann soll Kinder über das Handy aufgefordert haben, ihm Nacktbilder zu schicken.

Anfangs ging die Anklagebehörde von mehr Fällen aus. Soweit der Verdacht von Straftaten zum Nachteil von 27 weiteren Geschädigten bestanden habe, seien diese Vorwürfe überwiegend mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden, heißt es jetzt. Einige andere Fälle seien nicht verfolgt worden.