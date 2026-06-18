Die Staatsanwaltschaft sieht genügend Beweise für eine Anklage gegen einen Ex-Jugendtrainer. Dem Mann werden Sexualdelikte zulasten von 14 Kindern vorgeworfen. Das soll er getan haben.
18.06.2026 - 16:13 Uhr
In einem Fall von Kinderpornografie ist ein Ex-Jugendtrainer nun von der Staatsanwaltschaft Rottweil angeklagt worden. Wie die Behörde mitteilte, umfasst die Anklage Taten, die sich in den Jahren 2018 sowie 2023 bis 2025 ereignet haben sollen. Es gehe um 14 Geschädigte. Wann es zum Prozess vor dem Amtsgericht Rottweil kommt, ist noch unklar.