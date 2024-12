Auf einem Weihnachtsmarkt soll es festlich zugehen und fröhlich, besinnlich auch und gemütlich. Dazu passt eine Polizeimeldung aus Rottweil absolut gar nicht.

red/dpa/lsw 14.12.2024 - 11:56 Uhr

Auf dem Weihnachtsmarkt in Rottweil sollen mehrere Besucher Frauen angepöbelt und laut Polizei ausländerfeindliche Parolen gegrölt haben. Es sei am Freitagabend auch der rechte Arm zum verbotenen Hitlergruß erhoben worden, teilte die Polizei mit. Alarmierte Beamte nahmen vier Männer im Alter zwischen 22 bis 34 Jahren in der Nähe des Weihnachtsmarktes vorläufig fest. Als sich einige von ihnen wehrten, wurde eine Polizistin am Knie verletzt.