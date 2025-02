Am dritten Prozesstag zur tödlichen Messerattacke auf den Polizisten Rouven Laur wird ein angegriffener Redner der islamkritischen Bewegung „Pax Europa“ vernommen. Der Zeuge zeigt sich irritiert von den Fragen des Richters.

Florian Dürr 25.02.2025 - 17:35 Uhr

Nach mehreren Fragen zur islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“ (BPE) wird es einem der Zeugen der tödlichen Messerattacke von Mannheim zu viel: Als der Vorsitzende Richter des Senats, Herbert Anderer, am Dienstag im Hochsicherheitssaal des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim erneut etwas zur BPE und deren Haltung wissen will, zeigt sich der Zeuge irritiert – und auch auf den Besucherbänken rumort es. „Mir kommt das wie eine Täter-Opfer-Umkehr vor, ich dachte, ich werde zu Mannheim befragt“, sagt der 26-Jährige, selbst Mitglied des islamkritischen Vereins. Der Zeuge soll ebenfalls vom Angeklagten Sulaiman A. am 31. Mai des vergangenen Jahres während einer BPE-Kundgebung auf dem Mannheimer Marktplatz verletzt worden sein.