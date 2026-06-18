Am zweiten Tag des Royal Meetings standen erneut die Mitglieder der königlichen Familie im Mittelpunkt. Besonders Prinzessin Kate zog mit ihrem gelben Auftritt die Blicke auf sich – während die Rennen fast zur Kulisse wurden.

Der zweite Tag von Royal Ascot hat erneut gezeigt, warum die traditionsreiche Rennwoche mehr ist als ein Sportereignis. Zwar standen auf der Rennbahn mehrere hochklassige Entscheidungen an, doch der größte öffentliche Blick galt auch am Mittwoch den Royals. Besonders Prinzessin Kate sorgte bei ihrem Auftritt für Aufmerksamkeit.

Gemeinsam mit Prinz William nahm die Prinzessin von Wales an der traditionellen Kutschenprozession teil. Während William im klassischen Ascot-Look mit schwarzem Zylinder, Cutaway und heller Weste erschien, setzte Kate auf ein auffälliges gelbes Kleid und einen farblich abgestimmten Hut mit filigranem Netzdetail. Der Auftritt wirkte bewusst elegant, aber nicht überladen – und passte damit zu einem Termin, bei dem Mode, Protokoll und öffentliche Inszenierung eng zusammengehören.

Für Royal Ascot ist die Ankunft der königlichen Familie seit jeher einer der zentralen Momente des Tages. Die Fahrt in offenen Kutschen entlang der Strecke gehört zu den festen Ritualen der Rennwoche. Viele Besucher richten ihre Aufmerksamkeit dabei nicht nur auf die Pferde, sondern auch auf die Gäste aus dem Königshaus: Wer sitzt in welcher Kutsche, welche Familienmitglieder zeigen sich – und welche Outfits prägen den Tag?

Auch König Charles III. undKönigin Camilla waren am zweiten Tag wieder präsent. Charles erschien in einem grauen Anzug mit hellblauer Weste und Zylinder, Camilla trug ein helles Ensemble mit passendem Hut. Während das Königspaar die Kontinuität der traditionsreichen Veranstaltung verkörperte, setzte Kate den auffälligeren modischen Akzent des Tages.

Dass die Prinzessin von Wales bei Royal Ascot im Fokus steht, ist wenig überraschend. Die Rennwoche zählt zu den Terminen, bei denen die britische Monarchie besonders sichtbar wird – ohne dass politische Botschaften im Vordergrund stehen. Stattdessen geht es um Tradition, Repräsentation und ein Bild königlicher Normalität. Kate erfüllt bei solchen Auftritten eine wichtige Rolle: Sie verbindet den festlichen Charakter des Ereignisses mit einer modernen, stark beachteten öffentlichen Präsenz.

Sportlich hatte der zweite Ascot-Tag ebenfalls einiges zu bieten. Im Mittelpunkt stand der Sieg von Ombudsman im Prince Of Wales’s Stakes. Das Pferd setzte sich in dem wichtigsten Rennen des Tages deutlich durch und wurde damit nur das vierte Pferd, das dieses Rennen zweimal in Folge gewinnen konnte. Auch in den weiteren Rennen gab es bemerkenswerte Ergebnisse, darunter Siege von Victorious in den Queen Mary Stakes und Limestone in der Queen’s Vase.

Doch wie so oft bei Royal Ascot gerieten die sportlichen Details für viele Beobachter in den Hintergrund. Das Royal Meeting ist ein Pferderennen, aber eben auch eine Bühne für das britische Königshaus. Am zweiten Tag wurde diese Bühne vor allem von Prinzessin Kate geprägt. Ihr Auftritt dürfte mindestens so viel Aufmerksamkeit bekommen wie die Sieger auf der Rennbahn.