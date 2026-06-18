Am zweiten Tag des Royal Meetings standen erneut die Mitglieder der königlichen Familie im Mittelpunkt. Besonders Prinzessin Kate zog mit ihrem gelben Auftritt die Blicke auf sich – während die Rennen fast zur Kulisse wurden.
18.06.2026 - 06:50 Uhr
Der zweite Tag von Royal Ascot hat erneut gezeigt, warum die traditionsreiche Rennwoche mehr ist als ein Sportereignis. Zwar standen auf der Rennbahn mehrere hochklassige Entscheidungen an, doch der größte öffentliche Blick galt auch am Mittwoch den Royals. Besonders Prinzessin Kate sorgte bei ihrem Auftritt für Aufmerksamkeit.