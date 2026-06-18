Bei Royal Ascot werden Hüte und Fascinators jedes Jahr zur Hauptattraktion – zwischen royaler Eleganz, floralen Kunstwerken und modischem Spektakel.
18.06.2026 - 07:24 Uhr
Royal Ascot ist nicht nur eines der bekanntesten Pferderennen der Welt, sondern auch eine Bühne für außergewöhnliche Mode. Kaum ein anderes gesellschaftliches Ereignis ist so eng mit auffälligen Hüten, eleganten Kleidern und stilvollen Auftritten verbunden. Wer hier erscheint, setzt häufig bewusst auf große Formen, kräftige Farben und liebevoll inszenierte Details.