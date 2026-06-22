Zum britischen Vatertag haben mehrere Mitglieder und Verwandte der Royal Family private Einblicke auf Instagram geteilt. Die Beiträge reichen von seltenen Familienfotos über Erinnerungen an verstorbene Väter bis zu einem humorvollen „Dog Dad“-Moment.
22.06.2026 - 08:45 Uhr
Meghan zeigt Prinz Harry mit Archie und Lilibet
Einen besonders privaten Gruß veröffentlichte Meghan, Herzogin von Sussex. Auf Instagram zeigte sie Prinz Harry mit den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet. Auf dem Foto wird Harry von seinen Kindern umarmt, während er in die Kamera lächelt. Meghan schrieb dazu: „They’re so lucky to have you“ – also sinngemäß: „Sie können sich so glücklich schätzen, dich zu haben.“ Außerdem ergänzte sie: „We all are“ und wünschte ihrem „one and only“ einen schönen Vatertag.