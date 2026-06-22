Zum britischen Vatertag haben mehrere Mitglieder und Verwandte der Royal Family private Einblicke auf Instagram geteilt. Die Beiträge reichen von seltenen Familienfotos über Erinnerungen an verstorbene Väter bis zu einem humorvollen „Dog Dad“-Moment.

Einen besonders privaten Gruß veröffentlichte Meghan, Herzogin von Sussex. Auf Instagram zeigte sie Prinz Harry mit den beiden gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet. Auf dem Foto wird Harry von seinen Kindern umarmt, während er in die Kamera lächelt. Meghan schrieb dazu: „They’re so lucky to have you“ – also sinngemäß: „Sie können sich so glücklich schätzen, dich zu haben.“ Außerdem ergänzte sie: „We all are“ und wünschte ihrem „one and only“ einen schönen Vatertag.

Auch der offizielle Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales veröffentlichte einen Vatertagsgruß. Zu sehen ist Prinz William in roter Uniform neben Prinzessin Charlotte. Der Text dazu lautet: „Alles Gute zum Geburtstag und zum Vatertag an den besten Papa der Welt! Wir lieben dich ganz doll. C, G, C & L.“ Gemeint sind offenbar Catherine, George, Charlotte und Louis.

Der Beitrag verbindet zwei Anlässe: den britischen Vatertag und Williams Geburtstag. Auffällig ist, dass Charlotte in dem Bild im Mittelpunkt steht – ein persönlicherer Akzent als bei klassischen offiziellen Porträts.

Prinzessin Eugenie zeigt ihren Mann mit den Söhnen

Prinzessin Eugenie veröffentlichte ebenfalls einen Vatertagsgruß an ihren Mann Jack Brooksbank. Auf dem Foto ist er mit den beiden Söhnen August und Ernest von hinten zu sehen, wie sie gemeinsam spazieren gehen. Eugenie schrieb dazu: „Alles Gute zum Vatertag für den besten Papa, den es gibt. […] Die Jungs könnten sich keinen besseren Papa wünschen.“

Der Post bekommt zusätzlich Bedeutung, weil Eugenie und Jack Brooksbank derzeit ihr drittes Kind erwarten. Das Paar hat bereits zwei Söhne: August und Ernest. Die Schwangerschaft wurde im Mai öffentlich bekannt; das dritte Kind soll 2026 zur Welt kommen.

König Charles erinnert an Prinz Philip

Der Account der Royal Family setzte einen anderen Akzent: Dort wurde ein Archivfoto von König Charles mit seinem Vater Prinz Philip veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt beide in Uniform. Der Text dazu: „Wir feiern heute alle Väter und denken an diejenigen, die sich wünschen, sie könnten heute bei ihren Vätern sein.“

Damit erinnerte der Palast nicht nur an den Vatertag, sondern auch an Väter, die nicht mehr leben. Prinz Philip starb im April 2021 im Alter von 99 Jahren. Der Beitrag wirkt dadurch deutlich nachdenklicher als die übrigen Vatertagsgrüße.

James Middleton nimmt den Vatertag mit Humor

Auch James Middleton, der Bruder von Prinzessin Kate, meldete sich zum Vatertag – wenn auch auf seine eigene Art. In einem Reel ging es humorvoll darum, dass er als „Dog Dad“ die Hinterlassenschaften seiner Hunde beseitigt und sich dadurch gewissermaßen eine Vatertagskarte verdient habe.

Auf seinem Instagramprofil beschreibt sich Middleton als „Dog Dad“ seiner sechs Hunde. Ganz auf Hunde beschränkt ist sein Vatertag aber nicht: James Middleton ist auch Vater eines Sohnes. Sein Sohn Inigo wurde 2023 geboren.

Private Töne statt großer Inszenierung

Die Vatertagsbeiträge zeigen unterschiedliche Seiten der Royal Family und ihres Umfelds. Meghan setzte auf ein seltenes Familienfoto mit Harry, Archie und Lilibet. William wurde von seiner Familie als „bester Papa der Welt“ gefeiert. Eugenie teilte einen ruhigen Moment mit ihrem Mann und den Kindern. Der Palast erinnerte an Prinz Philip. Und James Middleton zeigte, dass Vatertag auch mit Humor funktionieren kann – selbst wenn es dabei um Hundehäufchen geht.