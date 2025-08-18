Aufgrund von Hochwasser-Sanierungsarbeiten am Hotel Sonne in Rudersberg-Schlechtbach (Rems-Murr-Kreis) ist die Jakob-Dautel-Straße seit Montag, 18. August, im Einmündungsbereich zur Landesstraße für eine Woche voll gesperrt. Auf der Landesstraße L 1148 wird laut der Rudersberger Verwaltung im Bereich Heilbronner Straße 70 eine halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage (außerhalb der Hauptverkehrszeiten) eingerichtet.

Die Überschwemmung liege nun rund 14 Monate zurück, ist auf der Webseite des Hotels zu lesen. Diese Zeit sei genutzt worden, um die Untergeschosse und das Erdgeschoss des Neubaus zu entkernen und zu trocknen sowie alle Planungen für den Wiederaufbau abzuschließen.

Der südliche Gebäudeteil des Hotels ist wieder geöffnet

Im Untergeschoss und im Erdgeschoss des Neubaus sei der gesamte Bodenaufbau entfernt worden, nachdem die beschädigte Einrichtung und alles, was im Keller eingelagert gewesen und durch die Flut beschädigt worden war, nach oben getragen und entsorgt worden seien. Zudem seien die Lüftungs-, Klima- und Sanitärtechnik sowie die Heizungsanlage im Keller samt Kesseln und Brennern demontiert worden.

Das „Sonne Bed & Breakfast“ im südlichen Gebäudeteil sei inzwischen wieder geöffnet. Ab September sollen außerdem die Lobby-Lounge und die Terrasse wieder geöffnet werden.

Aber die Fortführung der Sanierung der vom Hochwasser betroffenen Gebäudeteile duldet laut der Rudersberger Verwaltung „keinen weiteren Aufschub“, sodass eine zeitliche Überlappung mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Rudersberg für wenige Tage nicht zu vermeiden sei. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke zu bleiben und die innerörtlichen Geschwindigkeitsvorgaben zu beachten.

Umleitung Richtung Schorndorf

Von Backnang kommend sollten die Autofahrerinnen und Autofahrer der Umleitung Richtung Schorndorf folgen. Voraussichtlich bis Freitag, 22. August, gelte noch die Ampelregelung am Haus, eine Zufahrt zum Hotel sei jedoch stets möglich.