Was bleibt vom Sommer 2024?

Rückblick in Daten

Hitze, Regen, Staus, Mücken – und aktuell auch noch Corona. Der Sommer 2024 war auf manche Art anders als diejenigen davor.

Jan Georg Plavec 13.09.2024 - 06:00 Uhr

Pünktlich zum Ende der Sommerferien auch noch in den südlichsten Bundesländern ist der Sommer wie weggeblasen. Wie wird der Sommer 2024 in Erinnerung bleiben? Ein – naturgemäß nicht ganz vollständiges – Fazit in Daten.