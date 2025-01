Zum Ende eines schwachen Jahres läuft es für Mercedes-Benz in China wieder besser. Das Kernproblem bleibt der Übergang vom Verbrenner zum Elektromotor.

red/dpa 10.01.2025 - 09:53 Uhr

Der Autobauer Mercedes-Benz hat im vergangenen Jahr weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Im vierten Quartal schwächte sich der Rückgang dank einer leichten Erholung in China zwar etwas ab. Doch für das Gesamtjahr stand konzernweit mit knapp 2,4 Millionen verkauften Pkws und Vans ein Rückgang von vier Prozent zu Buche, wie Mercedes-Benz am Freitag in Stuttgart mitteilte.