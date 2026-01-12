Mercedes-Benz hat unterschiedliche Mängel beim frisch prämierten „Car of the year“ festgestellt und eine Rückrufaktion gestartet. Betroffene Fahrzeuge müssen in die Werkstatt.
12.01.2026 - 18:52 Uhr
Gerade ist der elektrische CLA zum „Car of the year 2026“ gekürt worden. Warum? Wenn es nach Mercedes-Chef Ola Källenius geht, bestätigen Juroren aus ganz Europa „damit die Rückmeldungen unserer Kunden: Der CLA setzt neue Maßstäbe und verbindet herausragende Effizienz mit digitaler Intelligenz“. Mercedes-Benz hat jedoch bei einigen der bereits produzierten Fahrzeuge Mängel festgestellt, die nun in die Werkstatt zurückgerufen werden.