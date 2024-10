Die Niederlande und Deutschland haben ihre Streitkräfte enger miteinander verbunden als andere Nato-Partner. Ein neues Panzerbataillon soll mit Gerät in Deutschland stationiert sein.

red/dpa 16.10.2024 - 18:54 Uhr

Die Niederlande wollen ihre in früheren Jahren wegen Sparzwängen aufgelöste Panzertruppe wieder aufbauen und setzen auf die Zusammenarbeit mit Deutschland. Geplant sei, zunächst 46 Leopard-2-Kampfpanzer vom modernsten Typ A8 zu beschaffen, sagte der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans bei einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Boris Pistorius (SPD) in Berlin. Beide machten deutlich, dass das geplante neue niederländische Panzerbataillon auch in Deutschland stationiert werden soll.