Rüstungskonzern in Ditzingen Thales baut mit Google eine deutsche Cloud
Die Deutschland-Tochter des Rüstungskonzerns Thales will eine Daten-Cloud aufbauen, die von US-Tech-Konzernen unabhängig ist – obwohl Google mit von der Partie ist.
Die Deutschland-Tochter des Rüstungskonzerns Thales will eine Daten-Cloud aufbauen, die von US-Tech-Konzernen unabhängig ist – obwohl Google mit von der Partie ist.
Thales ist eher bekannt für seine Produkte in der Verteidigungsindustrie wie Radare oder Nachtsichtgeräte, allerdings ist auch die Cybersicherheit ein Tätigkeitsbereich des französischen Rüstungskonzerns. Seine Verschlüsselungstechnik etwa schützt täglich rund eine Milliarde Finanztransaktionen weltweit. Das nächste große Ding der rund 2300 Beschäftigten der Deutschland-Tochter soll nun eine europäische Cloud werden, deren Daten vor Zugriffen von außerhalb Europas geschützt ist. Das kündigte CEO Christoph Ruffner am Mittwoch in Ditzingen an.