 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört

Ruf als „Mieter-Verräter“ Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört

Ruf als „Mieter-Verräter“: Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört
1
Von der Landes- in die Bundespolitik: Nils Schmid Foto: Jonathan Penschek/dpa

Mit „bezahlbarem Wohnen“ will die Partei bei der Landtagswahl punkten. Doch ihr Ex-Landeschef gilt als „Mieter-Verräter“ – wegen eines Immobiliendeals vor etlichen Jahren.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Zu den Themen, mit denen die SPD im Landtagswahlkampf punkten will, gehört bezahlbares Wohnen. Viel zu teuer sei das im Südwesten und daher „sozialer Sprengstoff“, beklagt ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch. Aber wie glaubwürdig sind die Genossen auf dem Feld, das auch die Linkspartei beackert? Beim Stuttgarter Mieterverein klangen da jüngst massive Zweifel an. Im Kampf gegen seine Abwahl sah sich der Dauerchef Rolf Gaßmann (SPD) dem Vorwurf ausgesetzt, es mangele ihm an Distanz zum „Mieter-Verräter“ Nils Schmid, Stochs Vorvorgänger. Das böse Wort ließ Gaßmann unwidersprochen und betonte eilends, er habe Schmid nie mehr eingeladen. Die Kritik sei daher „falsch und gemein“.

 

Umstrittener Wohnungsverkauf

Der Verrat – damit ist der Verkauf von 21 000 LBBW-Wohnungen 2012 in Schmids Amtszeit als Finanz- und Wirtschaftsminister gemeint. Nicht ein Stuttgarter Konsortium bekam den Zuschlag, sondern ein Immobilienkonzern, der den Bestand wenig später teurer weiterverkaufte. Am Ende landeten die Wohnungen bei Vonovia, zum Leidwesen der Mieter. Bis heute ist der Sündenfall nicht vergessen, die SPD leidet schwer darunter und wird nur ungern daran erinnert. Schmids Karriere schadete die Sache dagegen nicht, er wechselte in die Bundespolitik und ist heute Staatssekretär im Verteidigungsministerium.

Er habe nur umgesetzt, verteidigt er sich, was der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) mit Brüssel ausgehandelt habe. Auch die Partei spricht vom bloßen „Vollzug“ einer Entscheidung Oettingers – ganz so, als wäre der damalige Doppelminister nur eine Randfigur gewesen.„Für uns ist klar: es darf unter keinen Umständen solche Wohnungsverkäufe geben“, betont eine Parteisprecherin. Im Gegenteil: nach Ansicht der SPD brauche das Land sogar „eine eigene Wohnungsbaugesellschaft“.

Weitere Themen

Ruf als „Mieter-Verräter“: Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört

Ruf als „Mieter-Verräter“ Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört

Mit „bezahlbarem Wohnen“ will die Partei bei der Landtagswahl punkten. Doch ihr Ex-Landeschef gilt als „Mieter-Verräter“ – wegen eines Immobiliendeals vor etlichen Jahren.
Von Andreas Müller
Mannheim: 15-Jährige auf ihrem Schulweg von Hund ins Gesicht gebissen

Mannheim 15-Jährige auf ihrem Schulweg von Hund ins Gesicht gebissen

Das Handy fällt zu Boden – und plötzlich ein Hundebiss ins Gesicht: Was eine 15-Jährige auf ihrem Schulweg erlebte und welche Verletzung sie davon trug.
Streit in Heddesheim eskaliert: Unbekannter wirft nach Auseinandersetzung mit Hundekot

Streit in Heddesheim eskaliert Unbekannter wirft nach Auseinandersetzung mit Hundekot

Hundekot auf Jacke und Mütze: Nach einer wilden Auseinandersetzung in Heddesheim sucht die Polizei nach Zeugen.
Bundesweiter Vergleich: Höchste Altersrenten für Männer im Südwesten

Bundesweiter Vergleich Höchste Altersrenten für Männer im Südwesten

In Baden-Württemberg gibt es für Männer mehr Rente als anderswo – warum das so ist und wie Frauen dabei abschneiden.
Heidelberg: Leck repariert – 30.000 Haushalte erhalten wieder Fernwärme

Heidelberg Leck repariert – 30.000 Haushalte erhalten wieder Fernwärme

Ein Bagger legt die Fernwärmeleitung in Heidelberg lahm. In 30.000 Haushalten erkalten die Heizungen. Das Leck ist nun behoben. Doch Betroffene sollten weiterhin sparsam sein.
Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall: Töten von Ausländern angedroht: 26-Jähriger in U-Haft

Crailsheim im Kreis Schwäbisch Hall Töten von Ausländern angedroht: 26-Jähriger in U-Haft

Fünf Schusswaffen, Messer, Munition: Nach einer bedrohlichen Ankündigung gegen eine Flüchtlingsunterkunft sitzt ein 26-Jähriger nun in Untersuchungshaft.
Einsatz im Enzkreis: Nach „unspezifischer Drohung“ – Polizei räumt Schulen in Mühlacker

Einsatz im Enzkreis Nach „unspezifischer Drohung“ – Polizei räumt Schulen in Mühlacker

Nach unspezifischen Drohungen werden gleich zwei Schulen in Mühlacker am Morgen geräumt. Hängen die Fälle zusammen?
Winterwetter in Baden-Württemberg: Neuschnee auf Schwäbischer Alb und im Schwarzwald

Winterwetter in Baden-Württemberg Neuschnee auf Schwäbischer Alb und im Schwarzwald

Schneeverwehungen, Schneefälle und bald eisige Nächte: Der Feldberg ist tief verschneit und auch auf der Schwäbischen Alb knirscht es unter den Schuhen.
Winterwetter in Baden-Württemberg: Was droht, wenn ich zu spät zur Arbeit komme?

Winterwetter in Baden-Württemberg Was droht, wenn ich zu spät zur Arbeit komme?

Sind Schnee, Schneematsch oder Glätte vorhergesagt, wird der Arbeitsweg unter Umständen zur Geduldsprobe. Aber was passiert, wenn Beschäftigte zu spät zur Arbeit kommen?
Heidelberg: Bagger beschädigt Leitung – 30.000 Haushalte ohne Fernwärme

Heidelberg Bagger beschädigt Leitung – 30.000 Haushalte ohne Fernwärme

Plötzlich kalte Heizungen in 30.000 Haushalten: Ein Bagger legt die Fernwärme lahm. In vielen Haushalten Heidelbergs wird es langsam empfindlich kühl
Weitere Artikel zu Exklusiv LBBW Wohnungen Nils Schmid SPD Andreas Stoch Wahlkampf Wohnen
 
 