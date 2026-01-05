Rumänische Pflegerin in Stuttgart: Getrennt von den eigenen Kindern – „Warum gehst du immer wieder fort, Mama?“

Annamaria schlief, als Diana die Haustür hinter sich schloss, um sich auf den Weg zu ihrer neuen Arbeit zu machen. Weinend stieg die junge Rumänin in den Reisebus, der sie ins mehr als 1500 Kilometer entfernte Stuttgart bringen sollte. Die ganze Fahrt über kamen ihr immer wieder die Tränen. Keine Nacht hatte ihr Baby bisher ohne seine Mutter verbracht. Wie würde es Annamaria wohl gehen, wenn sie aufwachte und sie wäre nicht da? Diana hatte die Kleine seit Wochen auf die Trennung vorbereitet, ihr immer wieder erzählt, dass die Mama bald länger weg sei wegen der Arbeit. Dass sie sie lieb habe und wiederkomme. Doch wie viel mag die Einjährige verstanden haben? „Mach dir keine Sorgen“, sagte ihre Schwiegermutter, als Diana sie anrief, um sich nach der Tochter zu erkundigen.

Sie hatten zuvor mit der ganzen Familie beraten, ob sie die Arbeit als 24-Stunden-Betreuungskraft in Deutschland antreten solle – die Schwiegereltern, die Eltern, sie und ihr Mann. Sie waren sich einig: Vom Geld, das er in seinem Laden verdiente, konnten sie nicht leben. Er hatte Schulden aufgenommen, der Kredit drückte. Als Pflegerin in einem Privathaushalt würde sie deutlich mehr verdienen als in ihrem letzten Beruf als Verkäuferin. Sie wollten nicht, dass Annamaria in Armut aufwächst.

„Ich vermisse meine Kinder jeden Tag“

Der Druck, Geld zu verdienen, sei für die Arbeitsmigrantinnen aus Osteuropa groß, berichtet Doris Köhncke vom Verein für Internationale Jugendarbeit, die das Fraueninformationszentrum in Stuttgart leitet, eine Beratungsstelle für Migrantinnen. Es sei ein Dilemma: „Wenn sie zu Hause bleiben, kommen sie nicht über die Runden, wenn sie gehen, haben sie die Trennung“, sagt sie. Sie spricht von einem „Riesenzwiespalt“. Einerseits wollten sie das Beste für ihre Kinder und diesen eine bessere Zukunft und eine gute Ausbildung ermöglichen, andererseits leide die Bindung. Das sei schlimm für die Kinder, aber auch belastend für die Eltern und letztlich für die Gesellschaften eine große Herausforderung.

„Es ist schwer“, sagt auch Diana. „Ich vermisse meine Kinder jeden Tag.“ Die 32-Jährige wird vor allem ihren ersten Arbeitseinsatz nie vergessen. Es war der emotional härteste für sie: Sie war in einem neuen Land, konnte die Sprache nicht, lebte in einem fremden Haushalt – und dann war da auch noch die Sehnsucht nach ihrem Kind. Sie konnte nur telefonisch Kontakt halten in den fünf Monaten, die sie in Stuttgart blieb. Die Zeit kam ihr viel länger vor. Als sie zurückkehrte, fremdelte Annamaria. „Sie wusste die ersten Tage nicht, wer ich bin“, erinnert sich Diana heute, bald zwölf Jahre später. Hart war das für die junge Mutter. Aber letztlich sei es nicht anders gegangen. „Es gab keine andere Option“, meint sie. Wovon hätten sie sonst leben sollen?

Ihre Kinder haben sich an die Trennung von der Mutter gewöhnt

Annamaria ist jetzt 13, ihre Schwester Stefania sieben Jahre alt. Eineinhalb Jahre blieb Diana nach Stefanias Geburt zu Hause, dann ließ sie sich wieder für mehrere Monate am Stück nach Deutschland vermitteln. Sie brauchten das Geld dringend, sie hatten ein Haus gebaut. Warum sie wieder weggehe, wollte die achtjährige Annamaria wissen. Sie hat es ihr ganz offen erklärt. Und Annamaria hat ihre Mutter seither nicht mehr gefragt, warum sie nicht bei ihnen bleiben kann. „Ich bin in Deutschland für ihre Zukunft, alle beide wissen das“, sagt Diana. Ihre Kinder hätten sich daran gewöhnt.

Mit dem Geld, das sie in Deutschland verdient, finanziert Diana ihren Töchtern den Besuch einer Privatschule. Sie schätzt, dass 70 Prozent der Kinder, die diese Schule besuchen, Eltern haben, die im Ausland arbeiten. „Das ist Normalität“, sagt Diana – so erlebten es auch ihre Kinder. Dass die beiden eine „gute Bildung“ bekommen, bedeutet ihr viel. Es baut sie auf, dass ihre Töchter, „eine gute Zukunft haben“ werden. Es ist der wichtigste Grund weiterzumachen. Zwischenzeitlich litt sie an Depressionen. Die Beziehung zu ihren Töchtern sei gut, betont sie. Doch die zu ihrem Mann sei zerbrochen. Vor vier Jahren habe er sich getrennt. Das sei „ein Schock“ für sie gewesen. Die Kinder leben deshalb nicht mehr bei den Schwiegereltern, sondern bei Dianas eigenen Eltern. Sie hat Glück, die beiden sind erst Anfang 50 und fit. Sie könnten sich gut um die Töchter kümmern – keine Selbstverständlichkeit.

Der Videocall ist hilfreich, ersetzt aber keine Umarmung

Denn die Verwandten seien mit der Erziehung der zurückgelassenen Kinder häufig überfordert, berichtet beispielsweise die Diakonie-Wissenschaftlerin Barbara Städtler-Mach. Die frühere Präsidentin der Evangelischen Hochschule in Nürnberg hat sich wissenschaftlich mit der osteuropäischen Pendelmigration befasst und in diesem Frühjahr die Eröffnungsrede auf der Internationalen Tagung „Ich gehe, um für dich da zu sein“ der Diakonie Württemberg in Stuttgart gehalten. Hintergrund der Tagung war nach den Worten von Organisator Pétur Thorsteinsson, dass rumänische Mütter und Väter die Stuttgarter Vesperkirchenpfarrerin aufgesucht hatten und um Seelsorge baten. Sie litten unter der Trennung von den Kindern und fühlten sich schlecht damit. Die Kinder rumänischer Arbeitsmigranten habe man zwischenzeitlich auch als Eurowaisen bezeichnet, so Barbara Städtler-Mach auf der Tagung. Mittlerweile werde der Begriff aber vermieden, weil er als diskriminierend gelte.

Ihren Erkenntnissen nach verstehen die Kinder je nach Alter und Naturell „nur bedingt“, warum ihre Mutter sie verlassen hat. Oft würden die Söhne und Töchter materiell verwöhnt und merkten, dass es mit Geld zu tun habe. Kontakt hielten die Mütter meist mittels Telefon und Videotelefonie. Das sei sicher hilfreich, stelle aber „keine lebendige, körpernahe Beziehung“ dar. „Skype statt Umarmung hat als Schlagwort diese Form der Beziehung zwischen Mutter und Kindern geprägt“, so Städtler-Mach.

Diana ist froh, dass sie ihr Smartphone hat. Es sei viel leichter geworden, seit sie per Videotelefonie Kontakt halten kann. Der Messenger-Dienst Whatsapp ist ihre Verbindung zu den Kindern. Sie schreibt ihnen, ruft mehrmals am Tag an – morgens, mittags, abends, „zehn Mal am Tag“. Versucht auszugleichen, dass sie nicht vor Ort ist. Dass sie nicht an ihrem Bett sitzen kann, wenn sie krank sind. Dass sie nicht da ist, wenn sie aus der Schule kommen. Stefania sei ein kleiner Wirbelwind, Annamaria dagegen sehr ruhig.

Ihren Job hat Diana inzwischen gewechselt. Bis vor zwei Jahren hat sie in der 24-Stunden-Betreuung gearbeitet. Die letzten beiden Familien hat ihr der diakonische Vermittlungsdienst Faircare vermittelt. Dann wechselte sie in ein Stuttgarter Pflegeheim, zunächst als Pflegehelferin, inzwischen absolviert sie eine Ausbildung zur Fachkraft. Die Arbeit im familiären Haushalt war ihr zum Schluss zu nah gegangen. Die letzte Frau, bei der sie als Betreuungskraft war, sei ihr sehr ans Herz gewachsen. „Das war eine sehr liebe Frau, ich habe sie nie böse erlebt“, sagt sie. Immer habe sie ihr etwas Nettes, Motivierendes gesagt – das Jahr bei der Frau sei das schönste in all der Zeit gewesen. Ihr plötzlicher Tod nahm Diana mit. Sie ließ sich nicht mehr vermitteln.

Wenn sie nach Hause fährt, bringt sie viele Geschenke mit

Die Arbeit im Pflegeheim gefällt ihr besser als die als Betreuungskraft. Sie fühlt sich nicht mehr so alleine, sondern gut aufgehoben in dem internationalen Team. Auch Kolleginnen von ihr haben Familie in der Heimat. Sie verstehen sich gut. Bei ihrer alten Beschäftigung war sie an die Haushalte gebunden. Im Pflegeheim sei es im Vergleich weniger anstrengend. Und auch nicht so langweilig. Sie habe bei ihren Einsätzen viel ferngesehen und sauber gemacht. „Ich habe jede Woche die Fenster geputzt.“ Über Ausbeutung, die in diesen Beschäftigungsverhältnissen oft vorkommt, spricht sie nicht.

Sie lebt nun in Stuttgart in einer Wohngemeinschaft zu zweit, hat ein Zimmer für sich. An den Wänden hängen Bilder ihrer Töchter. Früher blieb sie nach ihren Einsätzen meist zwei bis drei Monate am Stück in Rumänien, das geht nicht mehr. Ihre Töchter sieht sie jetzt vier Mal im Jahr: an den Geburtstagen, an Ostern und an Weihnachten. Sie fahre „oft“ nach Rumänien, findet sie. Das nächste Mal geht es im Sommer für drei Wochen nach Hause. Sie wird wieder Geschenke dabei haben und möglichst „die ganze Zeit“ mit ihren Kindern verbringen. Dann werden sie auch wieder Kuscheleinheiten nachholen. Diana hat ein extrabreites Bett gekauft. Darin schlafen sie zu dritt. Jede Nacht. Bis sie wieder zurück nach Stuttgart muss. „So ist das Leben“, sagt sie.

Fairer Vermittlungsdienst seit 2014

Schattenseiten

Die 24-Stunden-Betreuung ist einerseits attraktiv gerade für Frauen aus Osteuropa. Man habe eine Unterkunft und müsse keine Qualifikation vorweisen. Das trauten sich viele Frauen zu, so die Leiterin des Fraueninformationszentrums, Doris Köhncke. Allerdings komme es extrem darauf an, bei welchen Menschen man landet. Ausbeutung von Betreuungskräften komme immer wieder vor. Mit der Betreuung Demenzkranker seien viele der ungeschulten Kräfte komplett überfordert. Bei ihnen in der Beratung seien zudem auch sexuelle Übergriffe schon Thema gewesen, weist sie auf Schattenseiten hin. Für die vermittelnden Agenturen sei das oft „ein Riesengeschäft“.

Initiative

Der diakonische Vermittlungsdienst Faircare wurde 2014 gegründet, um den Kräften ein legales, gesichertes Arbeitsverhältnis unter fairen Bedingungen zu ermöglichen, in dem festgelegte Standards gelten. Dazu zählt auch die Zahlung des Mindestlohns und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Faircare hat ein Tandemmodell entwickelt, das sich besonders für Frauen mit kleinen Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen eignen soll. Die vermittelten Frauen im Tandemmodell haben unter anderem Anspruch auf Kindergeld in Deutschland. Mehr Informationen gibt es unter www.vij-faircare.de.