Rundfunkbeitrag Die Richter als letzte Hoffnung
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Egal, wie das Urteil ausfällt: Die Sparpolitik bei den Öffentlich-Rechtlichen ist unausweichlich.
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Egal, wie das Urteil ausfällt: Die Sparpolitik bei den Öffentlich-Rechtlichen ist unausweichlich.
Für 58 Cent bekommt man beim Bäcker allenfalls ein Brötchen von gestern. Trotzdem haben einige Bundesländer 2024 eine entsprechende Erhöhung des Rundfunkbeitrags für ARD und ZDF von monatlich 18,36 Euro auf 18,94 Euro (vom 1. Januar 2025 an) verweigert. Daraufhin legten die Sender Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird an diesem Dienstag in dieser Sache mündlich verhandeln.