 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Ruoff-Stiftung in Nürtingen Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Ruoff-Stiftung in Nürtingen: Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?
1
An der Küste bei Sussex im Zug eines Land Art-Projekts 1993 entstanden: Selbstporträt von Markus Kistner Foto: Markus Kistner/© Martin Kistner

Wirkliche Entdeckungen – gibt es das noch in der Kunst? Ein solches Ausrufezeichen will jetzt die Ruoff-Stiftung in Nürtingen mit Werken von Markus Kistner setzen.

Die Kunstmesse Art Karlsruhe (dieses Jahr von 5. bis 8. Februar in den Karlsruher Messehallen) hat das Wiederentdecken zur Marke gemacht. Mit „rediscovered“-Beiträgen der beteiligten Galerien wird Kunst, die länger aus dem Blick geraten ist oder noch nie den Weg auf eine größere Bühne gefunden hat, ins Scheinwerferlicht geholt. Die Fritz- und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12), noch bis Sonntag, 1. Februar, Forum für einen Dialog der Werke von Ida Kerkovius und Fritz Ruoff, präsentiert nun gar eine Premiere als Wiederentdeckung – erstmals überhaupt wird von Sonntag, 8. Februar, an, das Schaffen des Konzeptkünstlers und Zeichners Markus Kistner (1962-1996) öffentlich umfassend beleuchtet.

 

An der britischen Küste bei Sussex ersetzt ein Spiegel das typische Hinweisschild mit Verhaltensvorgaben. Wir sehen das Meer und sehen doch die Felder hinter uns, wir sehen das Meer und doch einen jungen Mann, der die Situation fotografiert. Wir sehen das Meer und ein Bild davon – die Sequenz ist voller Geheimnisse. Auch, weil der in Karlsruhe geborene und in Nürtingen aufgewachsene Kistner nicht nur eine Infragestellung unserer Wahrnehmung inszeniert, sondern über die Fotografie des Projektes eine zweite Ebene, eine eigene bildnerische Ebene, schafft.

Markus Kistner (1962-1996) Foto: Markus Kistner/© Martin Kistner

Wir sehen das Meer, das Land, einen Aufbau – und beginnen zu hören. Und dies gerade, weil Kistner in seinen Konzeptionen nicht nur hier auf Momente setzt, die im positiven Sinn im Auge eines Orkans zu liegen scheinen. Das Tosen des Windes, das ständige Aufprallen des Wassers, die Wassertropfen, das Klackern der bewegten Steine – alles ist da. Hörbar aber ist anderes. Hörbar ist eine Realität, die es so gar nicht gibt. Das von Kistner geschaffene Bild im Bild entführt unsere Aufmerksamkeit und schafft dabei einen eigenen Klang.

Markus Kistner – in London im Dialog mit Richard Deacon

Markus Kistner? Von der Freien Kunstschule Stuttgart (1982–1983) und der Kunstakademie Stuttgart (1983–1984) führt sein Weg an die Hochschule der Künste in Berlin (1984–1990, heute Universität der Künste) und an das Chelsea College of Art and Design in London (1990–1993). In London findet er nicht nur ein offenbar noch einmal neu inspirierendes Umfeld – von 1992 bis zu seinem Tod im November 1996 arbeitet Markus Kistner zudem im Studio des britischen Starbildhauers Richard Deacon. Dieser überrascht immer wieder mit fast fließend gehaltenen Urformen. Was Markus Kistner an Deacon interessiert, machen schon seine frühen Zeichnungen aus der Akademiezeit deutlich – kaum hat Kistner eine eigene Figuration gefunden, beginnt er sie zu deformieren, lässt sie hinter Farbschichten verschwinden beziehungsweise hervorscheinen. Da also ist etwas, das auch im Sinn Deacons da ist und sich doch entzieht.

Markus Kistner, Installation „Both of us“, 1995 Foto: © Martin Kistner

Eben daran arbeitet Markus Kistner in London weiter, wenn er etwa eine Bushaltestelle fotografiert. Es ist ein Beobachten, ein Wahrnehmen, ein Fragen – nach kleinsten Abweichungen, nach der Bedeutung aber auch einer Figuration im Raum, in diesem Fall ein hoch aufragender Baum. Markus Kistner schafft Szenerien, die sich nicht genau bestimmen lassen, Konstruktionen, die etwaige Funktionen nur andeuten. Das Scheitern aber ist in diesem Werk keine Option – zu sehr ist schon jede Zeichnung, ist später jede Skulpturenstudie, jede Anordnungsidee, jede Annäherung an einen Zustand wie in den Strandmomenten ein Ausrufezeichen, ja, eine Behauptung.

Unsere Empfehlung für Sie

Kunstmuseum Stuttgart: Der Schwabe als Norweger

Kunstmuseum Stuttgart Der Schwabe als Norweger

Nicht nur heute leben Künstler zwischen den Kulturen. Auch der Esslinger Rolf Nesch verschlug es in die Fremde. Was hat das mit ihm gemacht?

Ist es also der Widerspruch im Werk selbst, der nun die Entdeckung befördert? Eva-Marina Froitzheim, Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart, wird bei der Eröffnung der durch die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen geförderte Ausstellung „Markus Kistner. Modell Welt“ am 8. Februar um 11 Uhr in der Ruoff-Stiftung sprechen. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Susanne Ackermann. Die Geschäftsführerin der Ruoff-Stiftung erwartet „eine ganz besondere und intensive Ausstellung“. Und verweist auf die „unglaubliche Arbeit“ von Martin Kistner. Der in Tübingen lebende Bruder des Künstlers habe ein digitales Werkverzeichnis zu Markus Kistner aufgebaut, „ohne das eine solche Ausstellung“, so Ackermann, „gar nicht möglich wäre“. Zudem bringe Martin Kistner Werke seines Bruders auch aus dem Rheinland nach Nürtingen. Das Stuttgarter Fachlabor Prolab wiederum, habe sich „der für diese Ausstellung vorgesehenen Foto-Großformate in besonderer Weise angenommen“.

Gibt es ein Fazit? „Kistner“, heißt es in der Ankündigung von „Markus Kistner. Modell Welt“, „entwickelt Skulptur werdende Konzepte, türmt und verwirft Modelle einer nach Gültigkeit strebenden Struktur – und beharrt in der Zeichnung auf jedem Millimeter eines Strichs“. All dies – Skulpturen, Konzepte, Studien, Zeichnungen und Bilder – soll in der Schau auch zu sehen sein. „Ich bin wirklich gespannt“, sagt Martin Kistner.

Weitere Themen

Ruoff-Stiftung in Nürtingen: Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Ruoff-Stiftung in Nürtingen Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Wirkliche Entdeckungen – gibt es das noch in der Kunst? Ein solches Ausrufezeichen will jetzt die Ruoff-Stiftung in Nürtingen mit Werken von Markus Kistner setzen.
Von Nikolai B. Forstbauer
„Trag das Feuer weiter“: Leïla Slimani vollendet ihre französisch-marokkanische Familientrilogie

„Trag das Feuer weiter“ Leïla Slimani vollendet ihre französisch-marokkanische Familientrilogie

In dem Roman „Trag das Feuer weiter“ erzählt die französisch-marokkanische Erfolgsautorin von Intrigen, Sex und einem Lebensgefühl zwischen Anpassung und Selbstbehauptung.
Von Stefan Kister
Marco Balzano Roman „Bambino“: Das Babyface des Bösen – ein Roman über den italienischen Faschismus

Marco Balzano Roman „Bambino“ Das Babyface des Bösen – ein Roman über den italienischen Faschismus

Der Faschismus ist auf dem Vormarsch. Der italienische Autor Marco Balzano erzählt in der Ich-Perspektive von jemandem, der sich in einem Abgrund der Schuld verstrickt.
Von Stefan Kister
Neu im Kino: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“

Neu im Kino „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“

Der autobiografische Roman von Joachim Meyerhoff wurde 2015 ein Bestseller. Auch die Verfilmung ist vielversprechend. Es geht um die wilden Studienjahre des jungen Schauspielers.
Von Martin Schwickert
Fragen zum Thema Heimat: „Dilek Güngör, wo fühlen Sie sich zuhause?“

Fragen zum Thema Heimat „Dilek Güngör, wo fühlen Sie sich zuhause?“

Die Schriftstellerin Dilek Güngör stammt aus Schwäbisch Gmünd. Nun erklärt sie, wie Heimat und Sprache für sie zusammenhängen .
Von Tim Schleider
Debatten vor der Wahl: Wo ist in Baden-Württemberg noch Heimat?

Debatten vor der Wahl Wo ist in Baden-Württemberg noch Heimat?

Die Schriftstellervereinigung PEN Berlin bietet im Land 22 Veranstaltungen, bei denen es um eine spannende Frage geht: „Ist das noch/schon mein Land? Reden wir über Heimat!“
Von Tim Schleider
Neue Musik findet die Töne wieder: Seit Januar im Handel: „electroacoustic works“ von Lothar Heinle

Neue Musik findet die Töne wieder Seit Januar im Handel: „electroacoustic works“ von Lothar Heinle

Der Kompositionen Lothar Heinles entfalten einen Sog, dem man sich schwer entziehen kann.
Von Ulrich Stolte
Konzert in Stuttgart: Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle

Konzert in Stuttgart Triumph eines Teamplayers: So war’s bei Xavier Naidoo in der Schleyerhalle

Xavier Naidoo und seine Band haben am Montagabend in der Schleyerhalle gespielt. Kritik, Bilder und Setlist von einem starken Konzert.
Von Michael Werner
Bausünden auch in Stuttgart: Verunglückte Eigenheime – „Viele Einfamilienhäuser wären gern ein Schloss“

Bausünden auch in Stuttgart Verunglückte Eigenheime – „Viele Einfamilienhäuser wären gern ein Schloss“

Die Architekturhistorikerin Turit Fröbe veröffentlicht einen Abrisskalender mit verunglückten Eigenheimen – Stuttgart ist dabei. Ein Gespräch über die Lust auf Säulen und Kunstrasen.
Von Tomo Pavlovic
Schauspieler Oliver Wnuk: „Das Beste kommt nicht, es ist schon da“

Schauspieler Oliver Wnuk „Das Beste kommt nicht, es ist schon da“

Schauspieler und Autor Oliver Wnuk wird am 28. Januar 50 und schenkt sich zum runden Geburtstag ein nachdenkliches Buch über die Dinge des Lebens.
Von Tilma
Weitere Artikel zu Ausstellung
 
 