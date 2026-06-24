Michael Urtz zählte als Studierender an der Stuttgarter Kunstakademie zu den zentralen Persönlichkeiten. Jetzt erinnert die Ruoff-Stiftung in Nürtingen an den 2021 verstorbenen Maler.
24.06.2026 - 14:38 Uhr
Ein hagerer junger Mann von großem Ernst. Das war einst der erste Eindruck. Ein Maler und Zeichner, der sich mit klarem Strich mit dem Tod beschäftigt. Mit dem Tod von Tieren – und doch mit dem Tod an sich. Michael Urtz als Absolvent der Stuttgarter Kunstakademie – da war einer auf eigenem Pfad. Einer, der die von Künstler- und Lehrerpersönlichkeit K.R.H. Sonderborg verkörperte Freiheit und Unbedingtheit buchstäblich durch die Linie zu ergründen suchte.