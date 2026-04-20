Ein ungewöhnlicher Vorfall am Flughafen Vatry in Ostfrankreich hat für erheblichen Ärger bei Reisenden gesorgt: Ein Ryanair-Flug nach Marrakesch ist am 14. April ohne Passagiere gestartet. Insgesamt 192 Fluggäste konnten trotz gültiger Tickets nicht an Bord gehen und blieben am Flughafen zurück.
20.04.2026 - 15:27 Uhr
Grund für die Situation war ein unerwarteter Personalausfall bei der Sicherheitskontrolle. Als der Check-in begann, war kein Sicherheitspersonal vor Ort. Demnach hätten sich alle Mitarbeitenden der Sicherheitsteam krankgemeldet. Dies gab der Flughafendirektor Fabrice Pauquet gegenüber FTN News.