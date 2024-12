Bahnfahren kann 2025 länger dauern. Auf einigen Strecken kommt es zu Bauarbeiten und Sperrungen. Eine Übersicht über die wichtigsten Sanierungsarbeiten in Baden-Württemberg.

red/dpa/lsw 20.12.2024 - 08:55 Uhr

Bahnreisende müssen sich 2025 wieder in Geduld üben. Sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr stehen größere Bauarbeiten in Baden-Württemberg an. In der Folge kommt es zu Verspätungen, Umleitungen oder kompletten Ausfällen. Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Großbaustellen.