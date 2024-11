Aufgrund einer technischen Störung bei einer S-Bahn in Stuttgart-Zuffenhausen kommt es auf der Strecke der Linien S4, S5, S6 und S60 am Dienstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Nina Scheffel 26.11.2024 - 07:44 Uhr

Pendler müssen sich auf längere Wartezeiten am Bahnsteig einstellen: Am Dienstagmorgen hat eine S-Bahn der Linie S5 aufgrund einer technischen Störung ein Gleis am Bahnhof in Stuttgart-Zuffenhausen blockiert.