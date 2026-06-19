Eine defekte Weiche am Bahnhof in Vaihingen bremst den S-Bahn-Verkehr auf mehreren Linien aus. Ein Überblick über aktuelle Verspätungen und Ausfälle.

Digital Desk: Philip Kearney (kea)

Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart brauchen am Freitag starke Nerven. Nachdem zunächst eine defekte Oberleitung nahe der Haltestelle Schwabstraße den S-Bahn-Verkehr ausbremste, sorgt nun eine defekte Weiche am Bahnhof in Vaihingen für Verspätungen und Ausfälle. Das teilt die S-Bahn auf X mit. Demnach sind die Linien S1, S2 und S3 von der Weichenstörung betroffen.

 

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt online zu informieren. Bis wann die Störung vorbei ist, ist derzeit unklar.